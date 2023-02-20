Волчья «свадьба»: Целующихся волков засекла фотоловушка в Керженском заповеднике

С середины февраля у волков начинается гон. Фото: А.Е. Волков. Источник: Керженский заповедник.

Необычные кадры попали в прицел фотоловушки на территории Керженского заповедника в Нижегородской области. В конце сентября 2022 года камере удалось заснять не просто стаю волков, но и особо тёплые взаимоотношения между двумя особями.

Стая. Фото: А.Е. Волков. Источник: Керженский заповедник.

На снимках видно, как стая из пяти волков проходит по восточной части заповедника. А пара волков и вовсе устраивает любовные забавы прямо перед камерой, да такие, что каждый взглянувший легко может сказать: «Да они же целуются!».

– Волки – моногамы, сохраняющие отношения в паре и вне брачного периода, – напомнили в Керженском заповеднике.

Волки – моногамы. Фото: А.Е. Волков. Источник: Керженский заповедник.

Вообще наблюдать волков в заповеднике удаётся редко, об их жизни специалисты узнают либо по следам жизнедеятельности, либо по кадрам фотоловушек. Осенью волки собираются в стаи, чтобы вместе пережить зиму. Так, в заповеднике размер стаи серых хищников составляет от 8 до 13 особей. С середины февраля у волков начинается гон – пора «свадеб», сопровождавшихся распадом стай.

Напомним, в ноябре 2022 года стаю из восьми волков засняла фотоловушка в Керженском заповеднике. Хищники дважды попали в объектив камеры, а затем свернули на запад.

Также мы писали, что дуэль между двумя лосями после окончания гона запечатлела фотоловушка в Керженском заповеднике. Поединок сохатых состоялся в конце 2022 года, а главным оружием стали рога.

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