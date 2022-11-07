Стаю из восьми волков засняла фотоловушка в Керженском заповеднике

Волки вышли к местам обитания оленей. Фото: Заповедник Керженский

Стая волков дважды попала в прицел фотоловушки на территории Керженского заповедника в Нижегородской области. Кадры с серыми санитарами леса опубликованы на странице заповедника в соцсетях. Как сообщают сотрудники организации, наблюдения велись за парой волков из заповедника, которые периодически приходят к местам обитания вольных оленей в районе рек Вишня и Черная. Маршрут волчьей пары проходит по ныне не действующей узкоколейной железной дороге. В этот раз волков оказалось заметно больше.

- 26 октября в 23:45 с западной стороны в сторону ур. Стекольный ушла стая волков (не менее семи особей), а 31 октября в 1:27 со стороны Стекольного вышло восемь волков. Они свернули к западу. Была ли местная пара волков в большой стае - не ясно, - сообщили в Керженском заповеднике. На опубликованных кадрах особи достаточно взрослые и, по всей видимости, очень голодные.

К слову незадолго до появления волков на территории заповедника в различных его частях наблюдали гон и садки северных лесных оленей, которые входят в рацион серого хищника. Очевидно, в преддверии голодного зимнего периода, волки решили сбиться в большую стаю, чтобы обеспечить себе добычу покрупнее.

Ранее «Комсомолка» писала про оленя Захара, который потерялся и выпрашивал еду у водителей на границе заповедника. Этой осенью в период гона этого оленя несколько раз видели в компании полуторагодовалых самок Доры и Весны. В турнирах с другими самцами он не участвовал.