Главным оружием стали рога: Битва двух лосей-соперников попала на фотоловушки Керженского заповедника

Стычка произошла в конце 2022 года. Фото: Керженский заповедник.

Дуэль между двумя лосями после окончания гона запечатлела фотоловушка в Керженском заповеднике. Поединок сохатых состоялся в конце 2022 года, а главным оружием стали рога. По словам специалистов, видео сражения оказалось уникальным, так как впервые подобную стычку взрослых сохатых удалось заснять в цвете.

– На этой же точке годом раньше также была снята стычка молодых лосей после окончания брачного периода, – сообщают в заповеднике.

Однако на новом видео можно увидеть лосей, возраст которых оценивается в 3-5 лет, а это значит, что в поединке участвовали не те сохатые подростки, что были в 2021 году.

– В этом месте одновременно бывает до 5 лосей разного возраста, – уточняют специалисты.

Стычки и выяснение отношений между двумя самцами после завершения брачных баталий вполне объяснимы: лоси ещё не совсем отошли от периода размножения, который сопровождается характерным возбуждением и агрессией.

Животные не просто «засветились» перед камерой, но ещё и словно выбирали ракурс получше.

Напомним, что в ноябре 2022 года необычные гости устроили прогулку по деревне Лукино в Нижегородской области. По одной из местных улиц прогулялись два лося. На кадрах видно, как двое сохатых топчутся у зеленого забора, будто бы принимая решение - а стоит ли рискнуть ради вкусных веточек?! Затем один из них ловко преодолевает ограждение, высотой с него самого.

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