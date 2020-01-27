16-летний футболист из Нижнего Новгорода перешел в испанский «Вильярреал» по стопам Дениса Черышева

Выпускник центра подготовки футбольного клуба «Нижний Новгород» Антон Ефремов теперь будет играть за команду испанского «Вильярреал». Как сообщается на портале Transfer Markt, 16-летний центральный защитник выступит за юношескую сборную.

Кроме того, юношу пригласили на учебно-тренировочный сбор в составе юношеской сборной в феврале. До этого Антон тренировался в академии московского «Локомотива»

Известно также, что новичок «Вильярреала» выступал за юношеские сборные России разных возрастов. За последние два года он сыграл пять матчей за национальную команду U15, шесть матчей за U16 и два матча за U17. При этом трижды был капитаном.

Напомним, почти четыре года назад, в июне 2016 года, контракт с «Вильярреалом» подписал известный футболист Денис Черышев. Через два года он попал в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира по футболу, который прошел в России. Денис стал настоящей звездой ЧМ-2018 – в первом матче он забил два гола в ворота Саудовской Аравии и попал в сотню лучших футболистов мира. Черышев родился в Нижнем Новгороде 26 декабря 1990 года. Сейчас он играет за «Валенсию».