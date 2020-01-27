Преподаватель вступился за коллегу и экс-директора саровской музыкальной школы

Преподаватель саровской музыкальной школы им. М.А.Балакирева вступился за коллегу и экс-директора учебного заведения Наталью Захарову. Татьяна Ершова (имя изменено по просьбе героя) рассказала, что войну отстраненному на время следствия руководителю объявила группа преподавателей, среди которых есть бывший директор одной из музыкальных школ Нижегородской области.

Напомним, в редакцию «Комсомолки» ранее обратился преподаватель и сообщил о давлении на нового руководителя музыкальной школы имени Балакирева. При этом он сообщил, что к ситуации имеет отношение экс-директор, которая продолжает работать в учебном заведении.

- Это еще вопрос, кто и на кого оказывает давление в школе имени Балакирева. Отстраненная директор работает, так как идет суд, идет следствие, вина человека не доказана, поэтому она имеет право работать кем угодно. Во-вторых, в группе ее оппонентов есть бывшая директор одной из музыкальных школ области, и подобный нынешнему инцидент имел место в другой музыкально школе. Там тоже писались докладные, создавались проблемы руководству, в результате она оттуда вылетела. По незнанию ее взяли работать в Саров, и здесь началось то же самое. Появилась группа, которая пишет докладные на всех. В саровский департамент культуры была написана масса докладных этими людьми, они пишут на всех: на директора, на заведующего отделением, на начальника департамента и просто на преподавателей, что само по себе дает характеристику этим людям. Наталья Владимировна Захарова сидит в кабинете, почти не выходит из него, некоторые люди боятся даже здороваться с ней, - рассказала Татьяна Ершова.

Она также сообщила, что дело экс-директора отправлено на доследование из-за необходимости уточнить информацию.

- Тогда эта группа подала апелляционную жалобу, возразила, но нижегородский суд постановил, что все правильно, пускай доследуют. Потому что многие свидетели сказали, что они не считают себя потерпевшим. Есть также родители, которые работают у нас на предприятии. Они сами по себе очень инициативные, и они возмутились, когда оппоненты Натальи Захаровой написали в суд, что преподаватель угрожает безопасности их детей. Родители ответили им, что они не имеют права так писать, не спросив их. Ситуация далеко неоднозначная, - пояснил наш собеседник.

Стоит отметить, что информация о выплате некоторым преподавателям премий «по рублю», которая взорвала интернет весной 2019 года, не подтвердилась. Об этом сообщала прокуратура Нижегородской области, но сведения привлекли внимание единичных СМИ.