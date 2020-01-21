Преподаватели саровской школы искусств обеспокоены травлей нового директора

О давлении на нового руководителя школы искусств города Сарова «Комсомольской правде – Нижний Новгород» сообщили преподаватели учебного заведения. МБУДО ДМШ им. М. А. Балакирева уже «прославилась» в мае прошлого года из-за скандала с прежним директором. Напомним, что педагогам школы годами не выплачивались стимулирующие выплаты, и в итоге они не досчитались десятков тысяч рублей.

Справка о ежемесячных выплатах стимулирующего характера педагогических работников. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

Подсчитав свои потери, только один из преподавателей вычислил, что должен был за два года получить около 54 тысяч рублей - по 3000 в месяц.

- В реальности же мне выплатили по 100 рублей за мои достижения: за участие в конкурсах, подготовку учащихся к конкурсам и многое другое, - рассказывал КП собеседник. - Уголовное дело на директора Наталью Владимировну Захарову завели 9 января 2019 года, мы сейчас в стадии судебных разбирательств. 50 человек у нас потерпевших педагогов, включая тех, кто дал признательные показания, что они возвращали директору деньги.

Ответ департамента культуры и искусства администрации города Сарова преподавателям и концертмейстерам МБУДО ДМШ им. М. А. Балакирева. ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

Ответ департамента культуры и искусства администрации города Сарова преподавателям и концертмейстерам МБУДО ДМШ им. М. А. Балакирева

Казалось бы – конфликт исчерпан, уголовное дело заведено (правда, прежняя директор школы благополучно преподает в школе и влияет на жизнь учебного заведения), за ситуацией следят СМИ. И в этом году школа обрела нового руководителя в лице Михаила Самсонова. Причем он занял этот пост максимально прозрачно – после победы в конкурсе, объявленном администрацией города. Его работой довольно большинство преподавателей, утверждает источник, потому что педагоги получают заслуженные премии и прочие стимулирующие выплаты. Однако у нового руководителя школы начались проблемы уже спустя несколько месяцев работы.

По словам нашего собеседника, на нового директора МБУДО ДМШ им. М. А. Балакирева оказывается сильное давление.

- Человек начал нормально платить премии. Но тут была проверка со стороны департамента культуры и искусства города Сарова. Они посчитали, что премии необоснованны, что директор бюджетные средства якобы использует не по назначению. При этом деньги шли конкретно на премии преподавателей за конкретную, проделанную работу, что подтверждают документы. В то же время, в школе продолжает работать преподавателем бывшая директор Наталья Захарова, на которую заведено уголовное дело, ей предъявлено обвинение по двум статьям за мошенничество с использованием служебного положения. Дело в суд передано, взяты показания почти 30 потерпевших из 50, она уже как подсудимая, однако она не только продолжает работать педагогом, но и пытается подговаривать «своих» родителей, чтобы они писали на нового директора жалобы, чтобы департамент продолжил давить нового директора проверками, - рассказал собеседник.

Преподаватель также заявляет, что проблемы появились и у всего учебного заведения. Он утверждает, что школу игнорирует департамент культуры и искусства городской администрации: педагогов не приглашают на праздники, не награждают и никак не отмечают заслуги педагогов.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция «Комсомолки» отправила запрос в администрацию города Сарова с просьбой прокомментировать ее и пояснить, почему экс-директор школы искусств, обвиненная в мошенничестве, продолжает работать и влиять работу других людей.