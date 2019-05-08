В саровской школе искусств назревает скандал: два года преподавателей обманывали с зарплатой

Закрытый город Саров всегда казался нижегородцам островком благополучия. Но оказывается, здесь происходят вещи, которые многим кажутся дикими. На протяжении двух лет директор школы искусств имени М.А. Балакирева обманывала педагогов и не платила им стимулирующие выплаты за проделанную дополнительную работу, хотя по закону они являются неотъемлемой частью зарплаты. Таким образом, преподаватели не досчитались десятков тысяч рублей. И теперь, похоже, что в школе назревает настоящий бунт.

- Два года назад директор сказала, что стимулирующий фонд на нуле и платить нечем, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» преподаватель Юлия Синицкая. – Мы стали работать за «спасибо». Но нужно выступать, ездить на концерты. Преподаватели стали отказываться от дополнительной работы. И тогда договорились, что в школе будет действовать накопительная система отгулов: за три выступления - один отгул. В прошлом году все преподаватели ежемесячно подавали директору служебные записки, где расписывали всю свою дополнительную работу. В конце года встал вопрос - отгулы надо получить. Но тут директор сказала: «Я разработала свою систему». И получилось, что количество отгулов сильно сократилось. Люди стали возмущаться, почему все решается в одностороннем порядке. А другие преподаватели рассказали, что директор выплачивала им дополнительные деньги, но просила их вернуть ей. После чего инициативная группа обратилась в прокуратуру.

После прокурорской проверки, на директора школы искусств было заведено уголовное дело за мошенничество и ее отстранили от занимаемой должности. А Юлия Синицкая вместе с мужем Игорем Синицким, который также работает в школе искусств имени М.А. Балакирева, написали заявления в трудовую инспекцию Нижегородской области. Новая проверка выявила и новые нарушения.

Инспекция оштрафовала школу на 100 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей за каждое заявление и обязала выплатить долг. Руководство школы выполнило предписание, но сделало это весьма изощренным способом. За два года упорной работы Юлия Синицкая получила 80 рублей – по 1-2 рубля за каждый конкурс и концерт. При этом она готовила своих учеников ко множеству концертов, областным и всероссийским конкурсам, на которых ее ученики занимали призовые места. При норме 18 рабочих часов в неделю Юлия Синицкая работала по 54 часа. Если пересчитать, то получается, что преподаватель трудилась каждый день по восемь часов семь дней в неделю. Самыми дорогими оказались вовремя заполненные журналы. За эту работу педагогам доплачивают по три процента от оклада. Благодаря им общая сумма стимулирующих выплат за два года выросла до 10 тысяч рублей.

- Нас сразу предупредили, что в положении прописано: «до тысячи рублей» за концерт, но по тысяче мы не получим. Но мы и подумать не могли, что это так будет, - возмущается Юлия Синицкая.

При этом инспектор трудовой инспекции, который присутствовал на комиссии, где объявляли сумму оплату, лишь развел руками, сказав, что смешные выплаты не противоречат закону. То же самое Юлии Синицкой подтвердили и в прокуратуре. От безысходности, она выложила ведомости со стимулирующими выплатами в 1 и 2 рубля на своей страничке в социальной сети.

Тут же в федеральных СМИ поднялась шумиха, которая помогла Юлии Синицкой увеличить сумму выплат в два раза. За концерты и конкурсы преподавателю начислили по 150-200 рублей. В результате она получила 22 тысячи рублей, минус подоходный налог в три тысячи рублей.

- Приказ о новых начислениях мне передала секретарь, никаких объяснений от исполняющего обязанности директора я не услышала, - рассказала Юлия Синицкая.

Увидев положительный результат, другие преподаватели школы искусств тоже хотят добиться от руководства школы положенных им денег. Сначала учителя хотели решить дело мирно, не вынося сор из избы и не жалуясь в трудовую инспекцию, которая штрафует организацию после каждого заявления. Руководство школы вроде бы пообещало педагогам выплаты. Но позже оказалось, что ничего и никому платить не собирается. По словам Юлии Синицкой, сейчас сразу 12 преподавателей готовят заявления в инспекцию по труду Нижегородской области.

Первая ведомостьФото: Предоставлено героем публикации

Первая ведомостьФото: Предоставлено героем публикации