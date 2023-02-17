Мать-рецидивистка набросилась с ножом на 9-летнего сына из-за плохих оценок в Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный скандал на днях разгорелся в поселке Красный Яр Воскресенкого района, где мать угрожала убить своего 9-летнего сына из-за плохих оценок. В момент происходящего женщина была пьяна, она кричала на сына, оскорбляя и размахивая ножом у его лица с пугающими заявлениями: «Обещаю, ударю! Убью!». Как часто мальчик выслушивал такие угрозы только остаётся догадываться.

– Сообщение о происшествии поступило в полицейский участок 15 февраля. Директор школы заявила о том, что между учеником и его матерью происходит конфликтная ситуация, требующая вмешательства. Женщина объяснила, что о запугивании ребёнка она узнала в ходе звонка, поступившего ей от самого школьника, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая смогла выяснить обстоятельства происходящего. Как оказалось, вечером 13 февраля 42-летняя женщина угрожала сыну-третьекласснику расправой из-за плохих оценок. Правдивость своих слов горе-мать пыталась подкрепить кухонным ножом, которым стала размахивать направо и налево.

– Угрозу убийством со стороны матери ребенок воспринимал реально, – добавили в полиции.

Как оказалось, обвиняемая состоит на профилактических учетах за неисполнение родительских обязанностей, а также была неоднократно судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время на горе-мать возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Женщине грозят обязательные работы сроком до 480 часов, либо лишение свободы до 2 лет.

– Сейчас ребёнок находится у своего отца. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, - доложили в региональном МВД.

Тем временем следователи организовали доследственную проверку в отношении сотрудников органов профилактики, которые должны были следить за женщиной, угрожавшей убийством малолетнему сыну.

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