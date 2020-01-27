Нижегородцам с болезнью Фабри сделали первую инъекцию лекарства

Вот уже целую неделю главной темой в Нижегородской области остается история семьи с редким генетическим заболеванием Фабри. Напомним, эта болезнь была обнаружена у нескольких жителей деревни Макасово Сосновского района еще в 2016 году. Полностью излечить болезнь было невозможно, но остановить ее дальнейшее прогрессирование могло дорогостоящее лекарство. Однако вместо того, чтобы обеспечить лечение семьи, врачи районной больницы начали писать отписки. А потом и вовсе начали происходить странные вещи.

- Каждый раз, как мы сдавали документы, они каким-то диковинным образом терялись, - вспоминает Татьяна Дружинина. – То же самое происходило и с медицинскими картами. Каждые полгода у нашей семьи появлялись новые медицинские карты с идеальными результатами анализов.

Так продолжалось долгих три года. За это время 33-летний Сергей Дружинин, который в начале обследования имел третью группу инвалидности, дошел до первой группы, а 51-летний Михаил Воронцов 17 января 2020 года умер, так и не дождавшись лечения.

- На самом деле я понимаю, почему больница так упорно отказывалась нас лечить, - признает Наталья Федина. - Слишком уж накладное это дело: один флакон необходимого лекарства стоит 250 тысяч рублей. А мне одной нужно три таких флакона. И дважды в месяц эту процедуру надо повторять. Получается, в год на наше лечение будет уходить шесть миллионов рублей. Она открыто говорила: «Представляете, сколько я оборудования и лекарств на эти деньги могу купить? Если вы умрете, мне это будет дешевле».

После того, как Михаил Воронцов умер, эта история прогремела на всю страну. В отношении врачей сначала была начата служебная проверка, а потом было возбуждено уголовное дело.

- Нижегородскими следователями по результатам проведения доследственной проверки по факту халатности врачей при назначении лекарственных препаратов возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, в период с 2017 по январь 2020 года должностные лица ГБУЗ «Сосновская ЦРБ» не назначали рекомендованные по жизненным показаниям лекарственные препараты нескольким жителям Сосновского района.

Тем временем в Павловскую районную больницу была доставлена первая партия дорогостоящего лекарства. После всех необходимых анализов и под наблюдением опытных специалистов 27 января семье была сделана первая инъекция лекарства.

В Павловскую районную больницу доставлена первая партия дорогостоящего лекарстваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Наконец-то дождались! Ура! – не скрывает свои радости Наталья Федина. - Вот сейчас, в данный момент нам вводят препарат. Это капельница, по времени занимает 3,5 часа. Чувствуем себя хорошо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Если вы умрете, мне будет дешевле»: Не дождавшись лечения, нижегородец с болезнью Фабри скончался

Минздраву пришлось срочно отреагировать на случай в нижегородской деревне, доставив первую партия лекарственного препарата Фабразим в Павловскую ЦРБ [подробности]

Врачей, три года отказывавших в лечении нижегородцам с болезнью Фабри, будут судить за халатность

СУ СКР по Нижегородской области возбудил уголовное дело по данному факту [подробности]