Врачей, три года отказывавших в лечении нижегородцам с болезнью Фабри, будут судить за халатность

Шокирующая история семьи из крохотной деревеньки Макасово, три года обивавших пороги районной больницы в ожидании лечения, получила продолжение. Помимо регионального Минздрава, организовавшего служебную проверку в отношении врачей, к делу подключились следователи. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

- Нижегородскими следователями по результатам проведения доследственной проверки по факту халатности врачей при назначении лекарственных препаратов возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, в период с 2017 по январь 2020 года должностные лица ГБУЗ «Сосновская ЦРБ» не назначали рекомендованные по жизненным показаниям лекарственные препараты нескольким жителям Сосновского района. Известно, что у пациентов диагностировано редкое генетическое заболевание. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям лиц, допустивших существенное нарушение законных прав граждан на получение медицинской помощи.

Напомним, ранее стало известно, что целая семья из деревни Макасово под Нижним Новгородом страдает редкой генетической болезнью Фабри. Несмотря на то, что их диагноз был официально подтвержден видными московскими медиками, главный врач Сосновской районной больницы отказывал им в лечении.

- На самом деле я понимаю, почему больница так упорно отказывалась нас лечить, - призналась в интервью «Комсомолке» Наталья Федина. - Слишком уж накладное это дело: один флакон необходимого лекарства стоит 250 тысяч рублей. А мне одной нужно три таких флакона. И дважды в месяц эту процедуру надо повторять. Получается, в год на наше лечение будет уходить шесть миллионов рублей. Она открыто говорила: «Представляете, сколько я оборудования и лекарств на эти деньги могу купить? Если вы умрете, мне это будет дешевле».

К счастью, в настоящее время лечение этой семьи уже начато. Первая партия дорогостоящего лекарства доставлена в Павловскую ЦРБ. Там под наблюдением опытных специалистов эта семья может получить всю необходимую медицинскую помощь.