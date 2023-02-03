Пришла с букетом красных роз: Гостья нижегородского кафе, плюнувшая в лицо гардеробщице, принесла свои извинения

Вопрос исчерпан. Фото: скрин из видео. Источник: Дарья Ильина.
Накануне в социальных сетях прогремела шокирующая новость – посетительница кафе в Нижнем Новгороде оскорбила гардеробщицу и плюнула ей в лицо. Как оказалось, таким способом девушка хотела дать понять, что ей не нравится, когда в её сторону делают замечания. И вовсе неважно, что сама гостья вела себя некультурно и вызывающе, крича матом на всё заведение.
О случившемся быстро узнали владельцы кафе и тут же принялись искать хулиганку. А сотруднице гардероба, к которой так плохо отнеслась посетительница, выписали премию в три тысячи рублей и подарили цветы, поблагодарив за стойкость.
Вскоре руководство заведения нашло невоспитанную нижегородку, пригласив её принести свои извенение. Так, днём 2 февраля девушка в сопровождении своей матери приехала в кафе на проспекте Октября в Автозаводском районе.
– Принесла извинения и букет цветов, на месте был наш менеджер Елена, которая приняла всё от Светланы З., – рассказала «Комсомолке» директор по развитию ресторанного холдинга ILYINGROUP Дарья Ильина. – Вопрос закрыт, но гостья будет находиться в чёрном списке для всей сети «Самурай».
Букет красных роз и извинения от нахальной посетительницы гардеробщице Татьяне Викторовне передали только сегодня, 3 февраля, в её рабочий день.
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