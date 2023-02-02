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Общество2 февраля 2023 11:50

«Уже в черном списке»: Владельцы нижегородского кафе рассказали, что сделают с гостьей, плюнувшей в лицо гардеробщице

Посетительницу нижегородского кафе, плюнувшую в лицо гардеробщице, внесли в чёрный список
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Девушка разозлилась на замечание о мате. Фото: скрин из видео. Источник: Дарья Ильина.

Девушка разозлилась на замечание о мате. Фото: скрин из видео. Источник: Дарья Ильина.

Владельцы нижегородской сети кафе «Самурай» поделились подробностями хамского поведения одной из посетительниц их заведения. Как оказалось, девушка плюнула в лицо гардеробщице после замечания о мате.

– Девушка орала матом в кафе, вела себя вызывающе, на что ей сделали замечание. После этого она разозлилась и ответила, что ей не имели право давать замечание, потому что она «важная персона» и все должны перед ней бегать на цыпочках. Затем она оскорбила сотрудника гардероба и харкнула ей в лицо, – рассказала «Комсомолке» директор по развитию ресторанного холдинга ILYINGROUP Дарья Ильина.

В настоящее время «героиню» видеоролика, разлетевшегося по социальной сети, уже нашли. Владельцы заведения планируют связаться с невоспитанной нижегородкой, чтобы она приехала в кафе и извинилась перед сотрудницей гардероба Татьяной Викторовной.

– Также девушка уже находится в чёрном списке нашей сети заведений, – уточнила Дарья Ильина.

Тем временем гардеробщица уже получила цветы и премию от лица компании, в которой она работает.

Напомним, что инцидент произошёл поздно вечером 31 января в заведении «Самурай» на проспекте Октября в Автозаводском районе. Частые посетители данного кафе отзываются о гардеробщице как о приятной, доброй, вежливой и адекватной женщине.

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