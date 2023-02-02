Поступила как верблюд: Нижегородка плюнула в лицо сотруднице гардероба в кафе и сбежала

Инцидент произошел в Автозаводском районе 31 января. Фото: скрин из видео. Источник: Дарья Ильина.

Очередной случай вопиющей невоспитанности произошёл в Нижнем Новгороде, где посетительница кафе плюнула в лицо гардеробщице и поспешно скрылась в дверях. Такое нахальное поведение девушки камеры видеонаблюдения засняли поздно вечером 31 января в заведении «Самурай» на проспекте Октября в Автозаводском районе.

Время было около 21:50, когда две молодые посетительницы кафе поужинали и решили отправиться восвояси. Девушки забрали свои вещи в гардеробе и стали одеваться, однако одна нижегородка вела себя вызывающе и не переставала громко ругаться матом.

Гардеробщица сделала девушке замечание, после чего та перенаправила свою агрессию на неё. На записанных кадрах видно, как посетительница что-то резко объясняет, потом растягивается на стойке, а чуть позже плюёт женщине в лицо. После этого хамка семенит к выходу и скрывается из виду.

– Девушка разозлилась и сказала, что ей не имели право давать замечание, потому что она «важная персона» и все должны перед ней бегать на цыпочках, – рассказала «Комсомолке» директор по развитию ресторанного холдинга ILYINGROUP Дарья Ильина.

К слову, подруга неадекватной девушки тоже повела себя странно. Она никак не отреагировала на происходящее и даже не попыталась угомонить буйную спутницу, всё это время она спокойно поправляла свой шарф, глядя в зеркало.

Придать этой истории резонанса решили сами владельцы заведения. Они опубликовали видео в сети и написали, что таких «персон» надо знать в лицо. Также они попросили опознать посетительниц и прислать им их страницы в интернете.

– На данный момент мы нашли аккаунт этой девушки. В планах написать ей сообщение от руководства сети «Самурай» и попросить приехать в кафе и принести свои извинения, – уточнила Дарья Ильина.

Тем временем владелец нижегородской сети кафе «Самурай» Александр Ильин сообщил, что от компании любимой гардеробщице Татьяне Викторовне подарили букет цветов и выплатили премию в три тысячи рублей.

– Спасибо нашей гардеробщице за стойкость и преданность, – написал в соцсетях ресторатор.

Как оказалось, многие автозаводцы лично знают Татьяну Викторовну и ничего плохого о ней сказать не могут. Частые посетители данного кафе отзываются о ней как о приятной, доброй, вежливой и адекватной женщине.

– Давно знаю эту женщину, вежливая, общительная. Проходя на улице, всегда здоровается со мной, – поделился местный житель Артур К.

– Очень вежливая, приятная женщина гардеробщица. Всегда с сыном прихожу, она с ним разговаривает так мило. Приятно туда ходить, – отзывается о сотруднице посетительница Евгения С.

А вот хороших слов о девушке-верблюде у подписчиков нижегородских пабликов не нашлось. Даже те, кто опознал нахалку, утверждали, что она известна своим буйным поведением. По словам пользовательницы Алены Л., невоспитанная девушка работает в баре и видимо ведет себя так, насмотревшись на весь контингент на своей работе.

Кстати, на личной странице в социальных сетях предположительной обидчицы много «философских» постов и один из них по иронии начинается со слов: «Как объяснить человеку, что с тобой нельзя плохо обращаться».

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