Возобновлена продажа билетов на скоростные «Стрижи» по маршруту Нижний Новгород - Москва

Скоростные поезда «Стриж» по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород вернулись в расписание РЖД, передает пресс-служба облправительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Чиновник пояснил, что продажа билетов была на время приостановлена из-за изменений в расписании.

- Высокоскоростное железнодорожное сообщение заняло важное место в жизни тысяч нижегородцев и москвичей. Сейчас немыслимо представить жизнь региона без этих поездов, поэтому, как только получил сигналы о пропаже билетов, сразу связался с руководством РЖД, чтобы прояснить ситуацию, - заявил губернатор.

Кстати, продажу билетов на скоростные «Ласточки», также испарившиеся из графика движения поездов, планируется возобновить после 17 января 2020 года.

«Комсомольская правда» рассказывала, что новость о выводе скоростных «Ласточек» и «Стрижей» из расписания РЖД прогремела как гром среди ясного неба в минувшие выходные. А началось все с того, что пассажиры, которые привыкли бюджетно ездить на этих поездах в Москву, увидели, что в мартовском расписании на сайте компании нет ни тех, ни других.

И, действительно. Если 29 февраля еще можно умчать в Первопрестольную из Нижнего Новгорода на любом из пяти «Стрижей» или четырех «Ласточках», то с 1 марта придется уже выбирать между «Сапсаном», фирменными «Волгой», «Нижегородцем», «Енисеем», «Северным Уралом», «Томичем» и другими проходящими поездами.

Однако позже в ГЖД пояснили, почему пришлось приостановить продажу билетов на скоростные поезда, курсирующие по популярным направлениям.

В ответ на обращение одного из пассажиров в интернет-приемную главу Горьковской железной дороги Олега Белозерова сообщается, что продажа билетов на эти поезда сообщением Москва - Нижний Новгород, Москва -Курск, Москва - Иваново, Москва - Белгород и Москва - Орел приостановлена из-за назначения дополнительных поездов диаметральных направлений Одинцово - Лобня - Подольск. Вдобавок ко всему роль в этой истории сыграл ввод МЦД-1 и МЦД-2 (Московские центральные диаметры. - Прим. ред.).

- После получения приказа ОАО «РЖД» о корректировке расписания, продажа проездных документов будет возобновлена, - говорится в ответе на обращение.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За январь-ноябрь 2019 года скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж» перевезли 3,7 млн пассажиров. В частности, 3,2 млн пассажиров путешествовали на «Ласточках» и «Стрижах» по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород.

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