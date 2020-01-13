ГЖД объяснила исчезновение из расписания скоростных «Ласточек» и «Стрижей»

ОАО «ГЖД» прокомментировало новость о выводе скоростных «Ласточек» и «Стрижей» из расписания с 1 марта 2020 года.

Напомним, новость об исчезнувших из расписания скоростных поездах облетела все социальные сети в минувшие выходные. А началось все с того, что пассажиры, которые привыкли бюджетно ездить на этих поездах в Москву, увидели, что в мартовском расписании на сайте компании нет ни «Стрижей», ни «Ласточек».

И, действительно. Если 29 февраля еще можно умчать в Первопрестольную из Нижнего Новгорода на любом из пяти «Стрижей» или четырех «Ласточках», то с 1 марта придется уже выбирать между «Сапсаном», фирменными «Волгой», «Нижегородцем», «Енисеем», «Северным Уралом», «Томичем» и другими проходящими поездами.

В ответ на обращение одного из пассажиров в интернет-приемную главу Горьковской железной дороги Олега Белозерова сообщается, что продажа билетов на эти поезда сообщением Москва - Нижний Новгород, Москва - Курск, Москва - Иваново, Москва - Белгород и Москва - Орел приостановлена из-за назначения дополнительных поездов диаметральных направлений Одинцово - Лобня - Подольск. Вдобавок ко всему роль в этой истории сыграл ввод МЦД-1 и МЦД-2 (Московские центральные диаметры. - Прим. ред.).

- После получения приказа ОАО «РЖД» о корректировке расписания, продажа проездных документов будет возобновлена, - говорится в ответе на обращение. - От лица компании и от себя лично приношу вам искренние извинения за причиненные неудобства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За январь-ноябрь 2019 года скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж» перевезли 3,7 млн пассажиров. В частности, 3,2 млн пассажиров путешествовали на «Ласточках» и «Стрижах» по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород.

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