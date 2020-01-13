Скоростные «Ласточки» и «Стрижи» до Москвы исчезли из расписания РЖД

Новость о выводе скоростных «Ласточек» и «Стрижей» из расписания РЖД прогремела как гром среди ясного неба в минувшие выходные. А началось все с того, что пассажиры, которые привыкли бюджетно ездить на этих поездах в Москву, увидели, что в мартовском расписании на сайте компании нет ни тех, ни других.

И, действительно. Если 29 февраля еще можно умчать в Первопрестольную из Нижнего Новгорода на любом из пяти «Стрижей» или четырех «Ласточках», то с 1 марта придется уже выбирать между «Сапсаном», фирменными «Волгой», «Нижегородцем», «Енисеем», «Северным Уралом», «Томичем» и другими проходящими поездами.

По такой схеме, судя по всему, придется действовать весь март и даже первую половину апреля. А что будет дальше, неизвестно, поскольку сейчас на сайте перевозчика весенний график движения поездов отсутствует вовсе.

Обеспокоенные таким положением дел пассажиры создали петицию за возврат скоростных «птичек».

- Скоростной поезд «Ласточка» сообщением Москва - Нижний Новгород и Нижний - Новгород - Москва, а также скоростной поезд «Стриж» тем же сообщением прекращают свое движение с 1 марта 2020 года. Компания ОАО «РЖД» не поясняет ситуацию и не вводит альтернативных маршрутов. Данные поезда пользуются спросом, так как на них люди добираются на работу и учебу. В частности, в огромном масштабе они пользуются иногородними студентами. Людям остается только ездить на поездах дальнего следования, которые не выгодны в плане своего расписания и цен. А из-за большого количества пассажиров образуется постоянная нехватка билетов. Петиция направлена компании ОАО «РЖД» с просьбой вернуть скоростные поезда, так как они выгодны и удобны, - говорится на сайте Change.org.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу Горьковской железной дороги с просьбой прокомментировать исчезновение «Стрижей» и «Ласточек» из расписания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За январь-ноябрь 2019 года скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж» перевезли 3,7 млн пассажиров. В частности, 3,2 млн пассажиров путешествовали на «Ласточках» и «Стрижах» по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород.