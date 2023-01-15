Один человек пострадал при столкновении иномарки и ГАЗели на трассе М-7 в Лысковском районе

Авария. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Серьёзное ДТП произошло утром 15 января в Лысковском районе, где столкнулась иномарка и ГАЗель. Среди пострадавших оказался один человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла в 11:00 на 478 километре автодороги М-7 «Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа». Известно, что виновником ДТП стал водитель автомобиля Шкода, который пошёл на обгон на двухполосной дороге. Выехав на встречку, иномарка впечаталась в ГАЗель. Удар был такой силы, что Шкоду вынесло в кювет.

Ранее мы писали, что этим утром курьёзное ДТП произошло у дома №41 на улице Белинского, прямо в центре Нижнего Новгорода. Там отечественный автомобиль наехал на девушку, выходившую из трамвая.

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