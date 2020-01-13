Набережную Гребного канала закрыли для автомобилистов

Набережную Гребного канала в Нижнем Новгороде сделали полностью пешеходной. Теперь автомобилистам придется поискать другое место для парковки и отдыха. О том, что на территории появились бетонные отбойники, очевидцы сообщили вечером 12 января в социальных сетях.

- Теперь там прекрасная дорожка для занятий спортом, на велосипедах, роликах можно спокойно кататься, не оглядываясь без конца - а не задавят ли тебя. А посидеть, полюбоваться на реку, пожарить шашлычки на мангале, покурить кальян, как многие летом там делают, никто же не запретил. Можно несколько шагов же ножками пройти! – написала Светлана Лапшина.

Речь идет об участке Гребного канала от известной судейской вышки, которая находится под канатной дорогой, и до конечной автобусной остановки «Слобода Подновье».

- Там был проложен асфальт и оборудована пешеходная зона. Заезжать туда на автомобиле теперь запрещено, - уточнили «Комсомольской правде» в центре организации дорожного движения.

Напомним, благоустройство Гребного канала официально завершилось еще в декабре. Вдоль береговой линии появились разветвленная сеть деревянных дорожек для прогулок, удобная парковка и деревянный павильон, где будут расположены кабинки для переодевания и санузлы.

Также «Комсомолка» сообщала, что в ближайшие годы Гребной канал ждут глобальные изменения. Согласно данным, опубликованным в каталоге инвестпроектов, территорию площадью в пять гектар превратят в «место притяжения жителей города и туристов». Преображение запланировано на 2020 – 2024 годы. Сейчас власти ищут инвестора, готово вложиться в развитие. Общая стоимость проекта – миллиард рублей.

Кроме того, на Гребном канале хотят построить огромный всесезонный спортивно-развлекательный комплекс, на территории которого будут горнолыжный комплекс, аквапарк и парк аттракционов.