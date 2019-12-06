Зоны отдыха, детские площадки и велодорожки: Развитие Гребного канала в Нижнем Новгороде обойдется в миллиард рублей

Масштабное благоустройство ждет Гребной канал в Нижнем Новгороде в ближайшие годы. Как сообщается в опубликованном каталоге инвестпроектов, территорию площадью в пять гектар превратят в «место притяжения жителей города и туристов».

Согласно соответствующему проекту, на территории Гребного канала появятся спортивные объекты, зоны отдыха и релаксации, детские площадки и велодорожки. Во время прогулки нижегородцы и гости приволжской столицы смогут взять кофе или посидеть в кафе – на берегу Волги установят станции общественного питания.

Преображение запланировано на 2020 – 2024 годы. Сейчас власти ищут инвестора, готово вложиться в развитие Гребного канала. Общая стоимость проекта – миллиард рублей.

Кроме того, на Гребном канале хотят построить огромный всесезонный спортивно-развлекательный комплекс Проект, который также опубликован в каталоге, оценивается в три миллиарда рублей. На территории комплекса будут горнолыжный комплекс, аквапарк и парк аттракционов. /