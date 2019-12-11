2019-12-11T14:47:56+03:00
Общество

Благоустройство на нижегородском Гребном канале официально завершено

Подрядчик направил официальное уведомление об окончании работ
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вдоль береговой линии на Гребном канале появилась разветвленная сеть деревянных дорожек для прогулок, удобная парковка и деревянный павильон, где будут расположены кабинки для переодевания и санузлы. Об этом сообщил заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

«И мэрия, и депутаты, и жители сделали все возможное, чтобы подрядчик вышел на объект ранним летом. Проект был готов еще весной, нижегородцы на общественных слушаниях его одобрили, внесли свои коррективы. Муниципальный контракт по Гребному каналу был подписан 14 июня. Но, к сожалению, подрядчик серьезно задержал сдачу объекта», – заявил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что за срыв сроков к подрядчику будут применяться штрафные санкции. Виктор Сдобняков напомнил, что Гребной канал – это последний, 16-й объект из тех, что запланировано благоустроить в этом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. «С каждым годом количество пространств, которые благоустраиваются в Нижнем Новгороде по этой программе, растет. В 2017 году сделали четыре пространства, в 2018 году — шесть из восьми запланированных, в этом году – 16. Важно, что объекты выбирали жители, контролировали ход работ, участвовали в приемке», – сообщил заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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