«Чертовски хороша»: Ирина Пегова продемонстрировала поклонникам новогодний наряд

Актриса Ирина Пегова поделилась с поклонниками своими праздничными фотографиями. Внимание всех подписчиков звезды привлекло восхитительное кружевное платье розового цвета, в котором актриса встречала Новый год.

- Ну, просто звезда! И чертовски хороша, - поделилась впечатлениями irinakzntsva.

- Очень красивая стройняшка! С новым годом, - согласилась с ней liudmilastepanova5266.

- Ирина, с Новым годом Вас! Исполнения желаний, отличного настроения на весь год, интересных ролей! Вы большая молодец, - поздравила ее skaistulite_skaistule.

pegovairina С Новым годом !

Надо признать, что в новогоднюю ночь актриса действительно выглядела обворожительно: белая шубка, женственное платье и потрясающая прическа. И все это на фоне заснеженных пейзажей.

В последнее время Ирина Пегова то и дело радует поклонников новыми образами. Буквально за несколько дней до Нового года она предстала сначала в образе правильной пионерки, а потом брутальной революционерки.