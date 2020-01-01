2020-01-01T18:12:29+03:00
Звезды

«Чертовски хороша»: Ирина Пегова продемонстрировала поклонникам новогодний наряд

Восхитительное платье вызвало восторг у подписчиков актрисы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ирина Пегова продемонстрировала поклонникам новогодний наряд.Ирина Пегова продемонстрировала поклонникам новогодний наряд.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса Ирина Пегова поделилась с поклонниками своими праздничными фотографиями. Внимание всех подписчиков звезды привлекло восхитительное кружевное платье розового цвета, в котором актриса встречала Новый год.

- Ну, просто звезда! И чертовски хороша, - поделилась впечатлениями irinakzntsva.

- Очень красивая стройняшка! С новым годом, - согласилась с ней liudmilastepanova5266.

- Ирина, с Новым годом Вас! Исполнения желаний, отличного настроения на весь год, интересных ролей! Вы большая молодец, - поздравила ее skaistulite_skaistule.

pegovairinapegovairina
С Новым годом !
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Надо признать, что в новогоднюю ночь актриса действительно выглядела обворожительно: белая шубка, женственное платье и потрясающая прическа. И все это на фоне заснеженных пейзажей.

В последнее время Ирина Пегова то и дело радует поклонников новыми образами. Буквально за несколько дней до Нового года она предстала сначала в образе правильной пионерки, а потом брутальной революционерки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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