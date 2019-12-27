2019-12-27T13:52:45+03:00
Звезды

«Чудо в перьях»: Ирина Пегова примерила пионерскую форму

Необычный образ 41-летней артистки произвел впечатление на подписчиков [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Артистка не боится примерять новые образы.Артистка не боится примерять новые образы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова переоделась в пионерку! И все ради того, чтобы поздравить коллегу по цеху Евгению Добровольскую с днем рождения. Мини-юбка, белая рубашка, два огромных белых банта и красный пионерский галстук пришлись кинозвезде в пору.

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Ирина Пегова оригинально поздравила коллегу с днем рождения.
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- Женечка Добровольская! С днем рождения тебя! Ты нас собрала сегодня по такому прекрасному поводу. Долголетия и доброго здравия, - написала артистка в Инстаграме.

Вместе с Ириной Пеговой пионерками заделались актрисы МХТ им. Чехова - Надежда Жарычева, Юлия Ковалева, Ксения Лаврова и другие. Были среди поздравляющих и немногочисленные пионеры (тоже артисты театра).

Артисты МХТ им. Чехова поздравили Евгению Добровольскую с днем рождения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артисты МХТ им. Чехова поздравили Евгению Добровольскую с днем рождения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Образ Пеговой произвел в сети настоящий фурор! Подписчики завалили знаменитость шутливыми комментариями.

- Ирина, даже на фото вы чудо в перьях! Какой самоотверженный взгляд, - написала lenaufimceva8034.

- О, да там целый отряд. А пионерка Ирочка самая ответственная! - добавила nataly_nazmeeva.

- Смешное. А банты-то, банты! - заметила n.alekseyeva.

- Ирочка, ну что, можно снова в школу. Смотритесь, как в энные годы. Пионеры, вперед за парту, - прокомментировала rufinachekhova.

- С такими темпами похудения скоро вам можно будет играть октябренка, - предположила ebiryulkina.

ИСТОЧНИК KP.RU

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