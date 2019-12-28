2019-12-28T20:23:03+03:00
Звезды

«Какая пластика, какие перевоплощения»: Ирина Пегова поразила поклонников пистолетом и сигаретой

На этот раз актриса предстала в образе революционерки из спектакля «Бал.XX век»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ирина Пегова поразила поклонников пистолетом и сигаретой.Ирина Пегова поразила поклонников пистолетом и сигаретой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса Ирина Пегова не перестает удивлять поклонников все новыми и новыми образами. Совсем недавно все обсуждали появление актрисы в образе пионерки с красным галстуком и школьной формой, а теперь она предстала в образе брутальной революционерки с сигаретой и пистолетом.

- В данный момент играем Спектакль «Бал.XXвек», - прокомментировала серию снимков сама актриса.

От такой быстрой смены образов поклонники актрисы пришли в восторг. И многие не замедлили высказать ей свои слова восхищения.

pegovairinapegovairina
В данный момент играем Спектакль Бал.XXвек @allasigalova @mxat_chekhova #бал #бал20век #балxxвек #сигалова #мхтчехова врио @cvetkova_ekaterina
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- Ирина, невероятный спектакль! Вы чистый талант, - поделилась своей радостью ksenya viksne. - Какая пластика, какие перевоплощения! Под большим впечатлением от спектакля!

- Cегодня Вы показали столько образов. От пионерки с бантами до революционерки? –поддержала ее lenusik0731. - Дама из 19 века и обычная девушка в современном торговом центре. Любой образ прекрасен. Обожаю Вас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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