«Какая пластика, какие перевоплощения»: Ирина Пегова поразила поклонников пистолетом и сигаретой

Актриса Ирина Пегова не перестает удивлять поклонников все новыми и новыми образами. Совсем недавно все обсуждали появление актрисы в образе пионерки с красным галстуком и школьной формой, а теперь она предстала в образе брутальной революционерки с сигаретой и пистолетом.

- В данный момент играем Спектакль «Бал.XXвек», - прокомментировала серию снимков сама актриса.

От такой быстрой смены образов поклонники актрисы пришли в восторг. И многие не замедлили высказать ей свои слова восхищения.

pegovairina В данный момент играем Спектакль Бал.XXвек @allasigalova @mxat_chekhova #бал #бал20век #балxxвек #сигалова #мхтчехова врио @cvetkova_ekaterina

- Ирина, невероятный спектакль! Вы чистый талант, - поделилась своей радостью ksenya viksne. - Какая пластика, какие перевоплощения! Под большим впечатлением от спектакля!

- Cегодня Вы показали столько образов. От пионерки с бантами до революционерки? –поддержала ее lenusik0731. - Дама из 19 века и обычная девушка в современном торговом центре. Любой образ прекрасен. Обожаю Вас.