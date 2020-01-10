«Берегитесь, мещеряки!»: Нижегородцы решили отомстить за школьницу, которую выгнали из автобуса за попытку расплатиться мелочью

Несколько дней назад в одной из нижегородских маршруток разразился настоящий скандал: кондуктор выгнала 15-летнюю школьницу на улицу только потому, что та решила расплатиться за проезд мелочью. После того, как гневный пост мамы девочки разлетелся по всем социальным сетям, жители приволжской столицы решили отомстить перевозчику.

- Берегитесь "мещеряки"! - пишут возмущенные нижегородцы. Они опубликовали несколько фотографий с заготовленной мелочью и намерены специально прокатиться по маршруткам, в том числе и Т-75, и предлагать кондукторам самые мелкие монеты.

“Пусть только попробуют не принять!”, “Дайте фото кондуктора, мы именно к ней поедем”, “Таких надо знать в лицо!” - за несколько часов число комментариев перевалило за сотню.

Нашлись и свидетели, которые видели школьницу в тот день в маршрутке на Автозаводе. Они утверждают, что никакого скандала не было.

- Я была в этом автобусе,когда произошла вся ситуация, и начнем с того, что девочка вышла сама, когда кондуктор сказала, что не хватает на проезд. Про мелочь ей никто ничего не говорил, - пишет Анжелика Скурлатова.

Однако, по мнению нижегородцев, это все равно не повод выгонять школьницу вечером на улицу. Большинство считают, что женщина могла бы и позволить девочке доехать до нужного места бесплатно.

- Знаем мы таких грымз..ребенок оказался воспитанным. Не как в той ситуации , когда подросток тумаки стал раздавать. Кондуктор обязана любые купюры принять!! - ответила ей Елена Кошелец.

“Комсомольская правда” отправила запрос в министерство транспорта. Как сообщили в пресс-службе, перевозчику - ООО «Мещеряков и К» - уже направлено обращение с требованием провести служебную проверку.

- По результатам проведенных мероприятий, как заверил перевозчик, виновные будут привлечены к дисциплинарным взысканиям, - уточнили в минтрансе.