Минтранс отреагировал на историю со школьницей, которую высадили из маршрутки из-за мелочи

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:47:02+03:00

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области отреагировало на инцидент, произошедший в маршрутке №75 два дня назад. Напомним, кондуктор якобы выгнала из транспорта девочку за попытку расплатиться мелочью.

Как сообщили «Комсомольской правде» в минтрансе, перевозчику - ООО «Мещеряков и К» - уже направлено обращение с требованием провести служебную проверку.

- По результатам проведенных мероприятий, как заверил перевозчик, виновные будут привлечены к дисциплинарным взысканиям, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в минтрансе заверили, что, если подобные истории повторятся, то компанию могут лишить права обслуживать маршрутку №75.

Напомним, скандальная история произошла вечером в Рождество в Автозаводском районе. Кондуктор маршрутки №75 отказалась принимать у 15-летней школьницы мелочь.

- Кондуктор высадил на остановке просто потому, что не захотела принимать деньги за проезд мелочью. Ребенок протянула кондуктору 27 рублей по 2 и 1 рублю и оставшиеся 3 рубля по 50 и 10 копеек. Ну, вот такие деньги были в кармане у ребенка! - рассказала мама девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU