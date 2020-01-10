2020-01-10T13:47:02+03:00
Общество

Минтранс отреагировал на историю со школьницей, которую высадили из маршрутки из-за мелочи

Власти пригрозили перевозчику санкциями
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области отреагировало на инцидент, произошедший в маршрутке №75 два дня назад. Напомним, кондуктор якобы выгнала из транспорта девочку за попытку расплатиться мелочью.

Как сообщили «Комсомольской правде» в минтрансе, перевозчику - ООО «Мещеряков и К» - уже направлено обращение с требованием провести служебную проверку.

- По результатам проведенных мероприятий, как заверил перевозчик, виновные будут привлечены к дисциплинарным взысканиям, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в минтрансе заверили, что, если подобные истории повторятся, то компанию могут лишить права обслуживать маршрутку №75.

Напомним, скандальная история произошла вечером в Рождество в Автозаводском районе. Кондуктор маршрутки №75 отказалась принимать у 15-летней школьницы мелочь.

- Кондуктор высадил на остановке просто потому, что не захотела принимать деньги за проезд мелочью. Ребенок протянула кондуктору 27 рублей по 2 и 1 рублю и оставшиеся 3 рубля по 50 и 10 копеек. Ну, вот такие деньги были в кармане у ребенка! - рассказала мама девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородская область вошла в ТОП-10 по льготному кредитованию бизнеса
Более 13 тысяч га леса восстановят в Нижегородской области в 2020 году
Фестиваль «Горьковская елка» собрал более 240 тысяч гостей
Более 1,3 млрд рублей будет направлено на благоустройство в Нижегородской области
Бывший тесть Николая Баскова хочет построить в Нижнем Новгороде медицинский центр
Минтранс отреагировал на историю со школьницей, которую высадили из маршрутки из-за мелочи
БК «Нижний Новгород» встретится с греческим «Перистери» 15 января
Иск «под елку»: нижегородское минимущества 31 декабря подало в суд на Эладу Нагорную
Движение по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде возобновляется с 13 января
«Ушел к реке»: 16-летнего подростка искали в Нижнем Новгороде минувшим вечером
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Ак Барс»