Минтранс отреагировал на историю со школьницей, которую высадили из маршрутки из-за мелочи
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области отреагировало на инцидент, произошедший в маршрутке №75 два дня назад. Напомним, кондуктор якобы выгнала из транспорта девочку за попытку расплатиться мелочью.
Как сообщили «Комсомольской правде» в минтрансе, перевозчику - ООО «Мещеряков и К» - уже направлено обращение с требованием провести служебную проверку.
- По результатам проведенных мероприятий, как заверил перевозчик, виновные будут привлечены к дисциплинарным взысканиям, - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в минтрансе заверили, что, если подобные истории повторятся, то компанию могут лишить права обслуживать маршрутку №75.
Напомним, скандальная история произошла вечером в Рождество в Автозаводском районе. Кондуктор маршрутки №75 отказалась принимать у 15-летней школьницы мелочь.
- Кондуктор высадил на остановке просто потому, что не захотела принимать деньги за проезд мелочью. Ребенок протянула кондуктору 27 рублей по 2 и 1 рублю и оставшиеся 3 рубля по 50 и 10 копеек. Ну, вот такие деньги были в кармане у ребенка! - рассказала мама девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU