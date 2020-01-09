«Ну и тварь!»: В Нижнем Новгороде кондуктор выгнала школьницу из автобуса за попытку расплатиться мелочью

- Надеюсь, что не встречусь с этой особью, я просто за себя не ручаюсь! – возмущалась жительница Нижнего Новгорода Елена в социальных сетях, жалуясь на несправедливость. Вечером в Рождество ее несовершеннолетнюю дочь выгнали из автобуса только потому, что та хотела расплатиться за проезд мелочью.

Эту историю обсуждают уже во всех нижегородских сообществах. Инцидент произошел около 20:00 7 января на остановке «Мостотряд» в Автозаводском районе. Кондуктор маршрутки №75 отказалась принимать у 15-летней школьницы мелочь.

- Кондуктор высадил на остановке просто потому, что не захотела принимать деньги за проезд мелочью. Ребенок протянула кондуктору 27 рублей по 2 и 1 рублю и оставшиеся 3 рубля по 50 и 10 копеек. Ну, вот такие деньги были в кармане у ребенка! – рассказала Елена.

По ее словам, кондуктор попросила девочку выйти из маршрутки. Ее мать возмущена таким отношением к школьникам.

- Как так? Люди, да что это творится? Высадить зимой на улицу ребенка, да еще и в такое время, где совесть? Дети пропадают почти каждый день а она .... высадила девочку на темной остановке, - продолжает женщина.

После того, как эта история разлетелась по всем соцсетям, мнение нижегородцев о случившемся разделилось.

«Кругом одни идиоты, у людей почему-то пропадает совесть, человечность, здравый смысл. А что можно сделать с кондукторшей...если б девочка пропала?», «Некоторые кондукторы накатаются за целый день и зло вымещают на людях», «Ну и тварь эта кондуктор !», «Что за сволочь работает на 75 маршруте?» - подобных комментариев уже несколько десятков. Люди считают, что кондуктор поступила бесчеловечно.

- То крупные не берут - сдавать нечем, то мелкие не берут - считать лень, - возмущениям местных жителей нет предела.

Но нашлись и те, кто поддержал кондуктора.

«Родителям надо задуматься какие монеты давать ребенку на проезд», «История наверняка другая: девочка опоздала домой и придумала такую отмазку для мамы», Вброс, либо ребенку 17 лет, и там вообще другая ситуация» - утверждают люди.

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