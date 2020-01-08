Юноши, героически вступившиеся за женщину в городе Павлово, представлены к наградам правами Председателя Следственного комитета РФ. Кроме того, их семьям будет оказываться поддержка, сообщается на официальной странице СК России «Вконтакте».

7 января и.о. руководителя регионального следственного управления СК России по Нижегородской области Дмитрий Канонеров встретился с матерью погибшего от рук преступника 18-летнего Сергея Анучина. Кроме того, он навестил оставшегося в живых его друга 17-летнего Данилу Небогатова в больнице города Павлово.

Глава нижегородского управления СК РФ поблагодарил юношу за спасение женщины от напавшего на нее рецидивиста, а его мать Анастасию Хайруллину – за патриотическое воспитание сына.

Следственный комитет России представил к наградам нижегородцев, вступившихся за женщину. ФОТО: СУ СК России по Нижегородской области

Дмитрий Канонеров также выразил соболезнования матери погибшего юноши Инне Анучиной, поблагодарив ее за воспитание сына, который ценой собственной жизни спас женщину.

Напомним, 3 января грабитель напал на незнакомую женщину в городе Павлово Нижегородской области. Услышав крик о помощи, на выручку ей пришли трое юношей, но грабитель бросился на них с ножом. В результате 18-летний Сергей Анучин погиб на месте, а его 17-летнего друга госпитализировали.

Подозреваемого в совершении жестокого убийства задержали по горячим следам. По информации ГУ МВД по Нижегородской области, им оказался 58-летний житель города Павлово, ранее судимый за разбои, причинение тяжких телесных повреждений и убийства. Из 58 лет своей жизни, 21 год мужчина провел в местах лишения свободы.

Ранее также сообщалось о том, что ход расследования находится на личном контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.