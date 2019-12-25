15-летняя нижегородка, сбежавшая из дома вместе с братом, оказалась в приюте

Несовершеннолетняя нижегородка, сбежавшая от родителей вместе со своим братом-подростком, хочет жить в приюте до исполнения 18 лет. Как «Комсомольской правде» рассказал ее парень Евгений М., дома ей житья не дают, а с ним родители девочки и вовсе запрещают встречаться.

«Разрешили встречаться, но без интима»

15-летняя Катя и 14-летний Федя (имена героев изменены. - Прим. ред.) были объявлены в розыск 17 декабря 2019 года. На связь брат с сестрой не выходили целую неделю, отключив мобильные телефоны. В беседе с «Комсомолкой» отец детей, которого, по его собственным словам, лишили родительских прав, заявил, что подростки сбежали к молодому человеку Кати.

- В день исчезновения одноклассники видели сына и дочку с одним типом. Женя его зовут, - сообщил Вячеслав П. - Катя давно с ним дружит. У них вроде как любовь. Я сто раз обращался в полицию, но там отвечают, что ждут, пока девочка сама объявится. Чего они добиваются? Она ведь у него сейчас находится! На девяноста девять процентов в этом уверен. Сами-то мы из Сарова, в Нижнем у нее и знакомых особо нет.

Мужчина настаивает, что несовершеннолетней дочке надо сначала окончить школу, а уж потом крутить роман со взрослым парнем.

- Вообще мы разрешили им встречаться, но без интима. У них все закрутилось еще в том году, когда мы поместили дочку в реабилитационный центр «Улыбка». Она сбежала оттуда сначала с одним парнем (ему двадцать с лишним лет было), потом с этим Женей. В мае 2019 года забрали ее домой и пошли на встречу. Сказали: «Ладно, встречайтесь». А ее это не устраивало, ей хотелось к нему жить переехать. Я вам говорю, у них уже все было! Стали запрещать им видеться, так она сразу сбегает к нему. И сейчас она с ним, - уверен Вячеслав.

На замечание, что, быть может, у Кати с Женей все по-настоящему, мужчина мотает головой. Девочке 15 лет, а ее молодому человеку недавно исполнилось 19!

- Разрешить быть с ним? Мы разрешили встречаться. Но не жить же отпускать. Для чего? - не понимает собеседник «Комсомолки». - А потом ей надо окончить школу. Неизвестно, какая судьба ее ждет с этим парнем. Я слышал, что за него вообще мать отвечает. Вроде как у него какие-то проблемы с психикой. Звоним ему, а он врет, что Катя не с ним. Хотя она каждый раз сбегает к нему. И он как взрослый должен говорить ей: «Иди домой, не убегай».

Отец подростков также отметил, что во время телефонных разговоров с ним 19-летний Евгений говорит неправду. Например, на вопрос о местонахождении Кати он отвечает: «Я не знаю, где она!» Хотя, по мнению родителей, совершенно ясно, что влюбленные находятся вместе.

«Они одного чуть не посадили за то, что общался с Катей»

Дозвониться до Евгения «Комсомольской правде» удалось с первого раза. К удивлению, молодой человек тут же выложил: «Катя с братом побежала ко мне». Оказалось, что его родители очень тепло относятся к возлюбленной сына и всякий раз, когда девочка сбегает, принимают ее у себя.

- Она хорошая девочка, очень хозяйственная. Мы даже не просим ее что-то по дому делать, так она сама берет тряпку и начинает полы намывать. Может и приготовить поесть что-нибудь. Без проблем вообще, - рассказал собеседник «Комсомолки».

По словам Евгения, Катя ни за что не вернется домой в семью, где ее обижают. Девочка рассказывала парню, что лишенный прав отец неоднократно избивал ее. В качестве доказательств демонстрировала синяки на руках и коленях. Достается дома и 14-летнему Феде. Ему родитель едва ли палец не сломал.

- Я знаю ее родителей. Они одного мальчика чуть не посадили за то, что он общался с Катей. Батя на любого заявление пишет. Как только их дочь пропадает, он сразу идет в полицию и говорит, что я ее изнасиловал, - возмущается Евгений. - И ведь мама у нее неплохая. Мы хорошо общаемся. А с отцом беда… Ночевал у них как-то два дня. Так он меня бил по голове за то, что она сбежала из дома. Он меня знать не знает, а руки распускает!

Парень устал объяснять отцу и матери Кати, что никакого интима у них не было. Хотя школьница прямо говорила, что готова к физической близости. Но молодой человек проявляет стойкость: до восемнадцати ни-ни!

- Мы встречаемся, у нас все серьезно. Не знаю, может, и поженимся, но пока я об это не думаю. Мы ведь постоянно с ней ругаемся из-за ее родителей. Она мне высказывает какие-то претензии, и случается ругань, - разоткровенничался собеседник «Комсомолки». - Отец ее говорит, что был секс. Но его не было! Катя, конечно, говорила, что хочет. Я ей сказал: «Как хочешь - терпи, не терпи. А пока не исполнится восемнадцать, я к тебе не притронусь».

На вопрос, где сейчас Катя, Евгений сначала замялся, а потом выдал: «В приюте! В каком именно, вам знать необязательно. И родителям - тоже. В полиции просили никому не сообщать». Вроде как 15-летняя Катя сама попросилась в приют, лишь бы не возвращаться домой в Нижний Новгород. Там она находятся вместе с братом.

- Я сейчас звонил ей. Она пишет заявление, чтобы и маму лишили родительских прав, - сообщил молодой человек.

Кстати, в полиции «Комсомольской правде» подтвердили, что поиски сбежавших подростков прекращены.

- Они найдены, все нормально, - коротко ответили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

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