15-летняя Настя Перова сбежала из спецшколы для трудных подростков в Нижнем Новгороде

Родные брат и сестра пропали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Поиски подростков продолжаются четвертый день, однако безрезультатно.

Как «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах, разыскиваются 15-летняя Анастасия и 14-летний Александр.

- Причем, по словам матери, сын убежал из дома на улице Раевского, а дочь - из специальной школы открытого типа на проспекте Бусыгина. Это случилось около часа дня 17 декабря. Девочке пытаются дозвониться на мобильный телефон, но он постоянно выключен, - пояснил собеседник «Комсомолки».

Отметим, что молодой человек учится в седьмом классе общеобразовательной школы. Тогда как его сестра обучается в спецшколе № 27, которая в 1992 году была реорганизована в школу-центр реабилитации подростков девиантного поведения. В 2015 году школа приобрела статус общеобразовательного учебно-воспитательного учреждения.

КСТАТИ

Это не первый побег Насти Перовой из спецшколы для трудных подростков. Весной 2019 года волонтеры уже обращались к нижегородцам с помощью в поисках девушки. Как и сейчас, Настя не выходила на связь с родными и близкими. Однако в тот раз найти ее удалось менее чем за сутки.

КОНКРЕТНО

У Анастасии среднее телосложение, рост 168-170 сантиметров, темные глаза и темные крашеные волосы до плеч. В день исчезновения на ней были черные джинсы, белая куртка с капюшоном и черные угги. С собой был черный рюкзак с фиолетовой вставкой. Особая примета: татуировка в виде сердечка около большого пальца на руке.

У Александра светлые волосы и голубые глаза. Рост примерно 170 сантиметров. Был одет в голубые джинсы, черную куртку, голубой джемпер и черные кроссовки.