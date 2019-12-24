«У них все было!»: Родители 14-летней нижегородки заявили, что их дочь сбежала к своему взрослому парню

Родители подростков, объявленных в розыск в Нижнем Новгороде 17 декабря 2019 года, не находят себе места. Их 15-летняя дочь Катя и 14-летний сын Федя (имя героев изменены. - Прим. ред.) до сих пор не выходят на связь. Отчаявшиеся отец и мать подозревают, куда они могли отправиться, однако точной информации о местонахождении детей у них нет.

- В день исчезновения одноклассники видели сына и дочку с одним типом. Женя его зовут, - сообщил «Комсомолке» Вячеслав П. - Катя давно с ним дружит. У них вроде как любовь. Я сто раз обращался в полицию, но там отвечают, что ждут, пока девочка сама объявится. Чего они добиваются? Она ведь у него сейчас находится! Я на девяноста девять процентов в этом уверен. Сами-то мы из Сарова, в Нижнем у нее и знакомых особо нет.

Мужчина признался, что самого его лишили родительских прав, однако, за что именно, не уточнил. И все-таки отца беспокоит судьба несовершеннолетней дочки, «которой сначала школу надо окончить, а уж потом романы крутить».

- Вообще мы разрешили им встречаться, но без интима. У них все закрутилось еще в том году, когда мы поместили дочку в реабилитационный центр «Улыбка». Она сбежала оттуда сначала с одним парнем (ему двадцать с лишним лет было), потом с этим Женей. В мае 2019 года забрали ее домой и пошли на встречу. Сказали: «Ладно, встречайтесь». А ее это не устраивало, ей хотелось к нему жить переехать. Я вам говорю, у них уже все было! Стали запрещать им видеться, так она сразу сбегает к нему. И сейчас она с ним, - уверен Вячеслав.

На замечания, что, быть может, у Кати с Женей все по-настоящему, мужчина мотает головой. Девочке 15 лет, а ее молодому человеку недавно исполнилось 19!

- Разрешить быть с ним? Мы разрешили встречаться. Но не жить же отпускать. Для чего? - не понимает собеседник «Комсомолки». - А потом ей надо окончить школу. Неизвестно, какая судьба ее ждет с этим парнем. Я слышал, что за его вообще мать отвечает. Вроде как у него какие-то проблемы с психикой. Звоним ему, а он врет, что Катя не с ним. Хотя она каждый раз сбегает к нему. И он как взрослый должен говорить ей: «Иди домой, не убегай».

Родители полагают, что их 14-летний сын вместе с сестрой скрывается у взрослого Евгения. Живет молодой человек в области: то ли в Богородске, то ли в Балахне. При этом телефоны детей вне зоны доступа.