Памятник судну на подводных крыльях «Метеор» восстановят в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-25T12:35:49+03:00

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Завод «Красное Сормово» восстановит внешний вид памятника судну на подводных крыльях «Метеор». В планах - окраска памятника и замена остекления, сообщает пресс-служба завода.

- «Красное Сормово» является градообразующим предприятием для Сормово. Это наш родной район, поэтому для нас крайне важно участвовать в формировании комфортного пространства для сормовичей, - подчеркнул заместитель гендиректора по развитию предприятия Алексей Булавин.

Специалист также добавил, что в честь 170-летия завод будет активно реализовывать социальные проекты, в том числе по благоустройству городского пространства.

Напомним, «Метеор» был установлен в 1982 году. Само судно представляет собой пассажирский теплоход на подводных крыльях, предназначенный для скоростных перевозок пассажиров на речных и озерных линиях.

ИСТОЧНИК KP.RU