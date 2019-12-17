«Широта души!»: Иван Ургант высмеял депутата Госдумы, который подарил нижегородскому чиновнику вазелин

Известный остряк и ведущий авторского шоу на Первом канале Иван Ургант высмеял депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова. В выпуске передачи "Вечерний Ургант" от 16 декабря телеведущий припомнил экс-мэру Нижнего Новгорода баночку вазелина, подаренную им главе Балахнинского района на открытии новой школы в рабочем поселке Гидроторф.

- Депутат заявил, что хочет подарить ее и главе района, и подрядчику в преддверии приезда губернатора Нижегородской области с проверкой, - прочитал отрывок из пятидневной новости Ургант.

В этот момент зал взорвался аплодисментами, а соведущий Дмитрий Хрусталев выпалил: «Ишь ты, ишь ты!» Тогда как Иван Ургант прокомментировал новость, облетевшую все СМИ, в присущей ему юморной форме.

- Что всегда отличало депутатов Госдумы, так это тонкое чувство юмора. Остроумие и, с другой стороны, широта души. Такой подарок! - заулыбался ведущий.

Хрусталев перебил коллегу, поинтересовавшись, можно ли передаривать подарки.

- Можно, - отрезал Ургант. - Ведь самому депутату эта банка уже не нужна. Ведь он уже в Госдуме.

Напомним, что депутат Вадим Булавинов презентовал двусмысленный подарок местному чиновнику и подрядчику на глазах у школьников и учителей, пришедших на открытие долгожданной школы. Свой жест он объяснил тем, что объект не был сдан в срок. Да и денег на его строительство в итоге ушло больше, чем планировалось.

- В качестве напоминания того, как эта школа строилась и, понимая, что скоро сюда может приехать губернатор Нижегородской области, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки и качество и подрядчику вот эту баночку вазелина, она им пригодится, - сказал бывший мэр Нижнего Новгорода.

Кстати, губернатор уже отреагировал на выходку депутата, причем довольно резко.

- Настоятельно рекомендую участникам обсуждаемого эпизода, который произошел во время открытия школы в Балахнинском районе, заняться самообразованием. Вадиму Булавинову - перечитать учебник по этике, знание которого не позволили бы произносить двусмысленные шутки перед детьми, - заявил глава региона Глеб Никитин.

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