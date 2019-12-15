2019-12-15T14:44:41+03:00
Общество

«Грубо и неостроумно»: Соцсети обсуждают поступок депутата Госдумы, подарившего вазелин нижегородскому чиновнику

Вручение неоднозначного презента состоялось на торжественном открытии школы в Гидроторфе [видео]
Анна МИГАЛОВА
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На торжественное мероприятие были приглашены учителя и школьники.На торжественное мероприятие были приглашены учителя и школьники.
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Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов весьма оригинальным способом поздравил жителей рабочего поселка Гидроторф с открытием новой школы № 10. Торжественная линейка, на которую пригласили школьников и учителей, состоялась днем 12 декабря 2019 года.

Депутат Госдумы подарил баночку вазелина главе района и подрядчику на церемонии открытия школы.Соцсети

Выступая с приветственным словом перед десятками собравшихся экс-мэр Нижнего Новгорода презентовал главе администрации Балахнинского района Алексею Левковичу и руководителю подрядной организации баночку вазелина.

Прошло несколько дней, а общественность никак не успокоится - в социальных сетях развернулась жаркая дискуссия: насколько этичным было поведение Вадима Булавинова. Одни одобрили поступок экс-мэра Нижнего Новгорода, другие уверены: так себя вести на глазах у детей недопустимо.

- Грубо и неостроумно, - считает Владимир Кисельников.

- Неужели правда есть такие, кто одобрил эту выходку? А кто-нибудь подумал о том, что был сорван праздник у детей, педсостава и родителей? - поинтересовалась Юлия Потапова. - Все пришли на праздник, а вместо поздравления одни упреки в адрес застройщика.

- Как романтично. Баночка вазелина… Хороший намек, - добавил Андрей Шумилов.

- Подарок нужный, - уверен Роман Зайцев.

- Это же надо было при обществе так выступить! Чему учат молодое поколение! - возмутился Борис Борисов.

Напомним, строительство школы шло с трудом. Объект необходимо было сдать больше года назад. А чтобы ускорить процесс строительства, Вадиму Булавинову пришлось обращаться в прокуратуру Нижегородской области. Срыв сроков привел к удорожанию проекта. Начальная стоимость выросла почти на 80 миллионов рублей.

- В качестве напоминания того, как эта школа строилась и, понимая, что скоро сюда может приехать губернатор Нижегородской области, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки и качество и подрядчику вот эту баночку вазелина, она им пригодится, - заявил депутат Булавинов на торжественной линейке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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