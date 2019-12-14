«Она вам пригодится»: Депутат Госдумы подарил баночку вазелина главе района и подрядчику на церемонии открытия школы

12 декабря в поселке Гидроторф Нижегородской области состоялось открытие новой школы. С приветственным словом на мероприятии выступил депутат Государственной думы Вадим Булавинов. Он преподнес главе администрации Балахнинского района Алексею Левковичу и подрядчику, строившему здание, необычный подарок… баночку вазелина.

- Я поздравляю всех, искренне хочу, чтобы действительно школа была родной и уютной. А в качестве напоминания, как эта школа строилась — с большим трудом, понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать сроки и качество, и подрядчику, вот эту баночку вазелина, - заявил Булавинов.

Он подчеркнул, что такой подарок в скором времени им «пригодится». В свою очередь и Левкович, и представитель подрядчика восприняли такой презент в шутку, с улыбкой.

Напомним, школа на 900 мест в Гидроторфе строилась более двух лет. Сроки строительства были сорваны на один год и два месяца, а стоимость сметных работ превышена на 80 миллионов рублей. На объекте работала «Городецкая ДПМК», зарегистрированная в 2013 году и ранее специализировавшаяся на строительстве дорог и магистралей.