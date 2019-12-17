2019-12-17T14:03:26+03:00
Общество

«Рекомендую перечитать учебник по этике»: Губернатор Нижегородской области резко отреагировал на вазелин, подаренный чиновнику депутатом Госдумы

Инцидент произошел на открытии новой школы в Балахнинском районе [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Торжественное открытие школы состоялось 12 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба депутата Вадима Булавинова.Торжественное открытие школы состоялось 12 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба депутата Вадима Булавинова.
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Неоднозначный поступок депутата Госдумы Вадима Булавинова, подарившего нижегородскому чиновнику баночку вазелина на открытии школы в Гидроторфе, не остался без внимания губернатора Глеба Никитина. Глава региона довольно резко высказался насчет случившегося на глазах у школьников 12 декабря 2019 года.

- Настоятельно рекомендую участникам обсуждаемого эпизода, который произошел во время открытия школы в Балахнинском районе, заняться самообразованием. Вадиму Булавинову - перечитать учебник по этике, знание которого не позволили бы произносить двусмысленные шутки перед детьми, - заявил глава региона. - А Алексея Левковича просил бы освежить в памяти основные законы, которые регламентируют его работу. Например, обязанности главы муниципалитета, в основе которых лежит защита интересов населения района. Сдача в срок школы, которая так необходима жителям, это его прямая обязанность.

«Комсомолка» рассказывала, что в ходе торжественного открытия школы депутат Булавинов напомнил о том, как долго и нелегко строился этот объект. По контракту сдать его необходимо было больше года назад.

- В качестве напоминания того, как эта школа строилась и, понимая, что скоро сюда может приехать губернатор Нижегородской области, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки и качество и подрядчику вот эту баночку вазелина, она им пригодится, - завершил свое выступление депутат.

Депутат Госдумы подарил баночку вазелина главе района и подрядчику на церемонии открытия школы.Соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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