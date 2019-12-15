2019-12-15T19:14:20+03:00
Происшествия

В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

Число пострадавших в ДТП выросло до 25 человек [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Страшная авария произошла на трассе в Балахнинском районе около 16.00 15 декабря. Водитель нерейсового автобуса не справился с управлением и слетел в кювет, после чего перевернулся, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сначала сообщалось о том, что на момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров, а пострадавших было восемь человек. Однако на данный момент известно о 25 пострадавших. К счастью, обошлось без погибших.

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Управления ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются, - добавили в Главке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Тем временем «Комсомольской правде» стало известно, что перевернувшийся автобус принадлежит компании «Альтаир». Он ехал из Иваново в Дзержинск. К месту ДТП выехали две машины, которые должны забрать пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, 12 декабря смертельная авария с участием автобуса произошла в Пильнинском районе. Там в результате столкновения с иномаркой погибли три человека.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про другое ДТП с участием автобуса в Нижегородской области. 3 декабря 2019 года на автодороге Новоселки - Жайск в Вачском районе столкнулись кроссовер «Тойота» и похоронный автобус с восемью пассажирами и покойником. «ПАЗ» направлялся в сторону кладбища, уточнили в Управлении ГИБДД по региону. Сообщалось, что в той аварии пострадали четыре человека, погибших не было.

В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами.Число пострадавших в ДТП выросло до 20 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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