Три человека погибли при лобовом столкновении автобуса и иномарки в Нижегородской области

Страшная автокатастрофа унесла жизни трех человек в Пильнинском районе. Авария произошла на трассе Пильна - Курмыш около шести часов вечера 12 декабря.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 43-летний водитель автомобиля «Хендай» выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в автобус, который принадлежит предприятию. К счастью, в ПАЗе не было пассажиров.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Тем не менее без жертв не обошлось. В результате лобового столкновения автобуса и иномарки погибли водитель «Хендая» и его пассажиры - мужчины 57 и 35 лет. В Главке уточнили, что жертвы аварии - жители Пильнинского района.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про другое ДТП с участием автобуса в Нижегородской области. 3 декабря 2019 года на автодороге Новоселки - Жайск в Вачском районе столкнулись кроссовер «Тойота» и похоронный автобус с восемью пассажирами и покойником. «ПАЗ» направлялся в сторону кладбища, уточнили в Управлении ГИБДД по региону. Сообщалось, что в той аварии пострадали четыре человека, погибших не было.