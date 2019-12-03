Похоронный автобус с покойником попал в ДТП в Нижегородской области

Автобус с восемью пассажирами и кроссовер «Тойота» столкнулись на автодороге Новоселки - Жайск в Вачском районе утром 3 декабря.

Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, без пострадавших не обошлось. Одному даже понадобилась госпитализация, остальных же после медицинского осмотра отправили домой.

Вместе с тем в Управлении ГИБДД по региону пояснили, что столкновение произошло в 10.30 на 7 км указанной выше трассы. Автокатастрофа произошла по вине 64-летней женщине, управлявшей иномаркой.

- Двигаясь на закруглении дороги, она неправильно выбрала скоростной режим, выехала на встречную полосу и врезалась в похоронный автобус. «ПАЗ» с пассажирами и покойником ехал в сторону кладбища, - уточнили в УГИБДД.

В результате ДТП водитель «Тойоты» с переломом доставлена в районную больницу. Трем пассажирам автобуса помощь была оказана на месте (они отделались ушибами).

- На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Ведется административное расследование, - добавил собеседник «Комсомолки».

Отметим, что в последнее время в российских городах участились случаи ДТП с пассажирскими автобусами. Так, 1 декабря в Забайкальском крае автобус с пассажирами вылетел с моста и упал на замерзшую реку. В результате аварии погибли 19 человек. Их тела на следующий день опознали родственники. Многие пострадавшие до сих пор находятся в больнице.

Во вторник 3 декабря авария с рейсовым автобусом случилась в Белгороде. В салоне находились 30 человек. Машина по неустановленной пока причине вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. Известно о пострадавших.

Тем временем в Воронежской области из-за снегопада опрокинулся междугородний автобус с 28 пассажирами. Там водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. Правоохранители сообщают о пострадавших, однако точное число не называют.