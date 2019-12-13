Один среди взрослых: 9-летний художник из Арзамаса стал «Открытием года» по итогам конкурса в сфере добровольчества в 2019 году

Маленький волонтер с большим сердцем - так общественность прозвала 9-летнего Пашу Абрамова из Арзамаса, рисующего картины в обмен на еду для бездомных собак. Юный художник мечтает о собственном приюте для домашних животных, а пока помогает что есть мочи местному приюту «Жизнь».

Юный художник мечтает о собственном приюте для домашних животных.Фото: СОЦСЕТИ

Писать картины домашних животных мальчику помогает мама.Фото: СОЦСЕТИ

О великодушном школьнике рассказывали федеральные каналы и писали местные газеты. И вот награда нашла своего героя! 12 декабря Паша победил в номинации «Открытие года» конкурса в сфере добровольчества «Меняющие мир!» «Знак общественного признания» арзамасцу вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«Знак общественного признания» арзамасцу вручил замгубернатора Андрей Гнеушев. Фото: Юлия Горшкова.

Юный художник - единственный ребенок среди победителей конкурса 2019 года.Фото: СОЦСЕТИ

Победа досталась 9-летнему мальчику за собственный проект «Что может маленький волонтер?», реализуемому с 2018 года и направленному на привлечение внимания взрослых и детей к проблеме бездомных животных в целом и приюта «Жизнь» в Арзамасе в частности (до недавнего времени он был единственным во всем городе). В рамках проекта проведено более десяти мероприятий, включая акции по сбору помощи приюту для животных, тематические конкурсы для детей и прочее. В рамках акции «Добрая кисть» собрано около тонны продуктов, медикаментов и бытовых принадлежностей для «Жизни».

Паша Абрамов с мамой.Фото: СОЦСЕТИ

Свои картины художник обменивает на еду для бродячих собак.Фото: СОЦСЕТИ

- Мои главные помощники и наставники - это родители. Я с детства боюсь собак. Если бы я не начал ходить в приют, никогда бы не понял, как я их люблю и жалею. Конечно, моя помощь невелика. Есть люди, которые посвящают свою жизнь спасению животных и борьбе за их права. До них мне еще предстоит дорасти, - признался ранее Паша Абрамов. - Сейчас моя цель - рассказать, что помочь может каждый, каждый по-своему, кто как сможет. Главное - хотеть помочь.

Награда нашла своего героя.Фото: СОЦСЕТИ

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