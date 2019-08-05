Девятилетний житель Арзамаса пишет картины, чтобы кормить животных из приюта

9-летний Павел Абрамов - маленький волонтер с большим сердцем. Около года назад мальчик активно включился в добровольчество. Например, вместе с одноклассниками делал елочные игрушки, а потом обменивал их на старые теплые вещи для собачьего приюта «Жизнь» в родном Арзамасе. С началом летних каникул у школьника появилось немало свободного времени, и он задался вопросом: что бы придумать еще? Тут пришла идея выполнять рисунки на заказ, а взамен брать не деньги или какие-то подарки, а продукты питания и бытовые принадлежности для обитателей «Жизни».

Мама Паши уверяет: любовь к животным передалась ее сыну по наследству.

- Животных жалко, потому что на улице они оказались не по своей вине, а из-за людей, которые их выбросили, - переживает Павел.

Любовь к котикам и собачкам передалась мальчику по наследству, пояснила Екатерина Большакова, Пашина мама. Еще в ее детстве дома были животные. Поэтому ничего удивительного, что мальчик перенял семейную традицию - любить братьев наших меньших. Так в арзамасской семье появились два дворовых кота: одного подобрали совсем крошечным - выкормили из пипетки, второго взяли уже взрослым, хоть и больным. А в деревне у бабушки проживают собаки.

- На улице сейчас много бездомных животных, и Паша, конечно, не смог пройти мимо этой проблемы, - рассказала Екатерина «Комсомольской правде».

Семья из Арзамаса в свое время приютила двух уличных котов.

О новой благотворительной акции «Добрая кисть» юный художник рассказал в группе своего проекта «Что может маленький волонтер?» И почти сразу по сарафанному радио начали подтягиваться первые клиенты.

- Заказчик присылает фото, с которого мы потом пишем картину. Большинство почему-то шлет своих питомцев, хотя такого условия нет. Мы готовы нарисовать что угодно! Но сразу предупреждаем, что за свой труд не берем ни деньги, ни краски, ни подарки. Нас интересуют лишь нужды собачьего приюта. Периодически интересуемся у директора «Жизни», что нужно привезти: каши, мясо, дезинфекторы, цепи или ошейники.

За свою работу Паша не берет ни деньги, ни подарки.

Причем готовая картина передается заказчику при личной встрече. И непременно при этом должна присутствовать модель, изображенная на рисунке. Больно уж Паше любопытно посмотреть на животного, которого он изобразил на бумаге. Такой вот живой обмен!

- Изначально мы не планировали выходить за рамки своего города. Да и не думали, что акция привлечет такое внимание общественности! Если честно, мы слегка в шоке, потому что стало поступать непосильное количество заказов, в том числе из Московской области и других городов России. А ведь у нас учебный год на носу, - переживает Екатерина.

Вместо денег заказчики дают продукты питания и необходимые вещи для собачьего приюта "Жизнь".

За время существования акции Паша вместе с мамой и бабушкой написал картин десять, не меньше. И с каждым разом скорость увеличивается - руку набил прилично. В общем, и животным помогает, и совершенствует навыки перед поступлением в художественную школу (юный доброволец мечтает стать архитектором). А как же мечта создать свой приют для бездомных животных?

- О, это само собой разумеется! - воодушевилась собеседница «Комсомолки». - Он пообещал, что, когда вырастет, построит дом себе, родителям и кошкам с собаками.