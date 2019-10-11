9-летний художник из Арзамаса стал лицом фестиваля «Рок в защиту животных»

Рисует, чтобы кормить животных

Маленький волонтер с большим сердцем - так общественность называет 9-летнего Павла Абрамова из города Арзамас, который пишет картины, чтобы кормить животных из приюта «Жизнь». В добровольчество школьник включился около года назад. Например, вместе с одноклассниками он делал елочные игрушки, а потом обменивал их на старые теплые вещи для собачьего приюта. Летом, когда начались школьные каникулы, Павел придумал новую акцию - рисовать на домашних питомцев на заказ, а взамен вместо денег или подарков брать продукты питания и бытовые принадлежности для обитателей «Жизни».

Мама Паши уверяет: любовь к животным передалась ее сыну по наследству.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» рассказывала, что любовь к котам и собакам передалась юному жителю Арзамаса по наследству. По словам его мамы Екатерины Большаковой, еще в ее детстве дома были животные. Поэтому не удивительно, что сын перенял семейную традицию - любить братьев наших меньших. Так, они приютили двух дворовых котов: одного подобрали совсем крошечным - выкормили из пипетки, второго взяли уже взрослым, хоть и больным.

- Животные самые почитаемые и добрые члены нашей семьи. Мы их очень любим, - признался Павел. - И считаю, что обязаны помочь животным, оказавшимся на улице по вине людей!

Семья из Арзамаса в свое время приютила двух уличных котов.Фото: СОЦСЕТИ

О благотворительной акции «Добрая кисть» юный художник рассказал в группе своего проекта «Что может маленький волонтер?» И почти сразу по сарафанному радио начали подтягиваться первые клиенты.

- Заказчик присылает фото, с которого мы потом пишем картину. Большинство почему-то шлет своих питомцев, хотя такого условия нет. Мы готовы нарисовать что угодно! Но сразу предупреждаем, что за свой труд не берем ни деньги, ни краски, ни подарки. Нас интересуют лишь нужды собачьего приюта. Периодически интересуемся у директора «Жизни», что нужно привезти: каши, мясо, дезинфекторы, цепи или ошейники, - поделилась Екатерина.

Добровольческая деятельность Павла Абрамова нашла большой отклик у общественности. Мальчика буквально завалили заказами! Однако каникулы быстро закончились, и теперь юный художник пишет картины дважды в неделю, а то и один раз.

За свою работу Паша не берет ни деньги, ни подарки.Фото: СОЦСЕТИ

- Паша ведь у нас отличник, в олимпиадах участвует. А ведь еще есть секции по шахматам, каратэ… - поделилась мама волонтера. - Но, несмотря на огромную нагрузку, все равно находит время на помощь животным. Например, в сентябре мы в нашей школе совместно провели акцию «Лай о помощи». Собирали корма, медикаменты и бытовые принадлежности сразу для трех приютов: «Жизнь» в Арзамасе, «Лохматая верность» в Нижнем Новгороде и «Тишкин дом» в Архангельске. Целая тонна продуктов и необходимых вещей набралась! Теперь готовимся принять всероссийский фестиваль «Рок в защиту животных» (0+), который пройдет в Арзамасе 17 ноября.

За свою работу Паша не берет ни деньги, ни подарки.Фото: СОЦСЕТИ

«В родном городе трудно найти помощников»

К этому благотворительному фестивалю арзамасская семья присматривалась давно, да все не решалась - все-таки опыта в этой части никакого. Но, хорошенько обдумав затею, Екатерина Большакова махнула: была - не была. Успокаивает и то, что «Рок в защиту животных» проходит в разных городах России (за время своего существования побывал более чем в 80 населенных пунктах) и уже имеет определенную репутацию. По традиции, вырученные от продажи билетов средства пойдут на помощь приютам.

- У собачьего приюта «Жизнь» тяжелые времена, и мы всячески пытаемся его помогать. Собственно поэтому и решились на проведение фестиваля в своем городе, - отметила собеседница «Комсомолки». - Конечно же, мы организуем выступление музыкальных групп - как раз сейчас ведем переговоры с некоторыми артистами. Параллельно мы ищем партнеров и спонсоров нашего мероприятия. Их катастрофически не хватает.

Маленький волонтер лично встречается с каждым заказчиком.Фото: СОЦСЕТИ

Мама 9-летнего Павла призналась, что после акции «Добрая кисть», прогремевшей на всю страну, Павлу стали поступать заказы из разных уголков России и даже из зарубежных стран. На днях, к примеру, пришло письмо из Испании, а чуть ранее - из Германии.

- В основном, конечно, приходят слова благодарности, а не просьбы нарисовать питомца. Хотя и таких писем немало. Но по большей части люди все же просто хотят выразить чувства, которые затронул Паша своим добрым сердцем. Причем за пределами Арзамаса нас понимают и помогают нам, как могут, но в родном городе, к сожалению, очень трудно найти помощников, - сокрушается Екатерина.

Маленький волонтер лично встречается с каждым заказчиком.Фото: СОЦСЕТИ

В общем, вся надежда у любителей животных на предстоящий фестиваль. Маленький волонтер и его родители очень рассчитывают на то, что таким образом им удастся привлечь внимание земляков к проблемам единственного в Арзамасе собачьего приюта.

- Я очень люблю туда приходить. Раньше у меня там были две любимицы - Аза и Лапушка. При встрече они мне очень радовались, прыгали на задних лапках. Но недавно их забрали новые хозяева. Хочется, чтобы и остальные обитатели приюта обрели свою семью и дом, - отметил школьник. - Именно поэтому так важно, чтобы жители пришли на наш фестиваль.

КОНКРЕТНО

Фестиваль «Рок в защиту животных» пройдет 17 ноября в 19.00 по адресу город Арзамас, проспект Ленина, 113. Стоимость входного билета - 150 рублей.

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