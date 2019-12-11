Рэпер Ramil’ с хитом «Вся такая в белом» попал в список самой популярной музыки «ВКонтакте»

Популярность 19-летнего нижегородца Рамиля Алимова, выступающего под псевдонимом Ramil’, стремительно набирает обороты. По итогам 2019 года творчество этого музыканта оказалось в рейтинге самых прослушиваемых треков и альбомов, составленном социальной сетью «Вконтакте».

В топ-30 треков вошла песня Рамиля «Вся такая в белом». Компанию в рейтинге ему составили Артур Пирожков («Зацепила»), Zivert (Life), VERBEE («Зацепила»), HammAli & Navai («Девочка-война»), Тима Белорусских («Витаминка») и другие артисты.

В десятку альбомов нижегородский рэпер попал благодаря дебютному альбому «Хочешь со мной». Там также отметились Тима Белорусских, Artik & Asti, FACE и другие.

В своем Инстаграме Ramil’ поблагодарил фанатов за поддержку и внимание к его творчеству.

- Это наша с вами заслуга, мои хорошие. Я люблю вас, - заявил рэпер.

«Комсомольская правда» рассказывала, что Рамиль Алимов приобрел популярность в социальных сетях, выпуская видеоотрывки своих треков, подогревая интерес к полноценным студийным записям.

- На сегодняшний день артист уже имеет несколько студийных записей, которые оправдали ожидания аудитории и моментально взорвали всевозможные топ-чарты, - говорится на официальном сайте рэпера.

19 апреля 2019 года музыкант отправился в свой первый тур с презентацией нового альбома. Меньше чем за месяц Ramil' выступил в Алма-Ате, Таразе,Бишкеке, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Саратове, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодари. Впереди - выступления в клубах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Катерина Хольш, маркетолог музыкальной платформы VK:

- 2019-й - год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков. Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей «ВКонтакте». Новое поколение артистов выбирает VK и отлично показывает себя: VERBEE, JONY, Тима Белорусских и многие другие. В следующем году мы надеемся увидеть еще больше талантов и хорошей музыки в наших итогах.

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