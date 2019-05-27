Рэпер Ramil’ выпустил клип на песню «Вся такая в белом»

19-летний рэпер Рамиль Алимов из Нижнего Новгорода, известный под псевдонимом Ramil’, представил новое музыкальное видео на песню «Вся такая в белом» из дебютного альбома «Хочешь со мной» (2019).

Премьера клипа Ramil' на песню "Вся такая в белом". Вся такая в белом, но не для меня. Вся такая в платье красивей день ото дня

По сюжету главный герой, которого сыграл сам музыкант, влюбляется в девушку местного толстосума. Чувства оказываются взаимными, между молодыми завязывается бурный роман. Однако вскоре богач узнает об измене и решает жестоко расправиться с обманщицей, а заодно сделать так, чтобы полиция подумала, будто это молодой любовник убил девушку. В конце клипа главный герой убегает от тюремных надзирателей. На экране появляется надпись To be continued, которая как бы намекает, что впереди поклонников творчества Ramil’ ждет продолжение слезливой истории.

«Вся такая в белом, но не для меня. Вся такая в платье красивей день ото дня. Делаешь мотивы драмы в жизни моей. Делаешь мотивы, но все хотят веселей», - зачитывает рэпер.

Мнения поклонников по поводу нового музыкального видео разделились. Кому-то клип показался интересным…

- Это просто шедевр. Рамиль, ты неповторимый! Ты лучший из лучших. Ты просто взрываешь, - написала Вика Ефимова.

- Это просто божественно, - прокомментировала Лера Ткалун.

- Бомбический клип. Не зря столько ждали, - уверена Наталья Ларичева.

Другие принялись критиковать новое творение восходящей звезды и делиться своим видением того, каким должен быть клип на песню «Вся такая в белом».

- Такие красивые слова никак не сопоставляются с картинкой, - считает Анастасия Лазарева.

- Самый смешной клип, который видела в своей жизни, - заявила Лейсан Фазылова.

- Я думала, сюжет этой песни заключается в том, что она такая в белом платье (свадебном) выходит замуж за другого. А до этого у них с Рамилем была история любви. А клип не соответствует песне, мое мнение, - написала Анастасия Уварова.

- Надо было сделать так. Типа ты с детства был с ней, был бандитом, и тебя посадили. Ты выходишь из тюряги. А она с другим в белом платье. Ты приходишь, она видит тебя и плачет (в конце ты стал бизнесменом, ее муж - нищим). Она за тобой бегает. Потом ты женишься на другой, - поделилась задумкой Арина Новикова.

Тем временем, преданные фанаты с нетерпением ждут следующий клип на песню «Пленница». В комментариях под клипом на трек «Вся такая в белом» сообщили, что свежее музыкальное видео будет опубликовано со дня на день.

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