Рэпер из Нижнего Новгорода занял 4-ю строчку в топ-100 самых популярных песен «Вконтакте»

Рэпер Рамиль Алимов, выступающий под псевдонимом Ramil’, занял 4-ю строчку в топ-100 самых популярных треков соцсети «Вконтакте». В лидерах чарта 19-летний музыкант из Нижнего Новгорода оказался благодаря треку «Вся такая в белом», который вошел в дебютный альбом «Хочешь со мной» (2019).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/709193" frameborder="0"></iframe> Тизер клипа на песню "Вся такая в белом" рэпера Ramil'.Видео: https://vk.com/ramilmusic

Кстати, совсем скоро должна состояться премьера музыкального видео на эту вмиг ставшую популярной песню. Артист анонсировал клип в начале мая, однако дату релиза не озвучил.

19 апреля 2019 года музыкант отправился в свой первый тур с презентацией нового альбомаФото: СОЦСЕТИ

Известно, что Ramil' приобрел популярность в социальных сетях, выпуская видеоотрывки своих треков, подогревая интерес к полноценным студийным записям.

- На сегодняшний день артист уже имеет несколько студийных записей, которые оправдали ожидания аудитории и моментально взорвали всевозможные топ-чарты, - говорится на официальном сайте рэпера.

Рамиль Алимов с друзьямиФото: СОЦСЕТИ

19 апреля 2019 года музыкант отправился в свой первый тур с презентацией нового альбома. Меньше чем за месяц Ramil' выступил в Алма-Ате, Таразе, Бишкеке, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Саратове, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодари. Впереди - выступления в клубах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.