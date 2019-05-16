Рэпер из Нижнего Новгорода занял 4-ю строчку в топ-100 самых популярных песен «Вконтакте»
Рэпер Рамиль Алимов, выступающий под псевдонимом Ramil’, занял 4-ю строчку в топ-100 самых популярных треков соцсети «Вконтакте». В лидерах чарта 19-летний музыкант из Нижнего Новгорода оказался благодаря треку «Вся такая в белом», который вошел в дебютный альбом «Хочешь со мной» (2019).
Тизер клипа на песню "Вся такая в белом" рэпера Ramil'.Видео: https://vk.com/ramilmusic
Кстати, совсем скоро должна состояться премьера музыкального видео на эту вмиг ставшую популярной песню. Артист анонсировал клип в начале мая, однако дату релиза не озвучил.
19 апреля 2019 года музыкант отправился в свой первый тур с презентацией нового альбомаФото: СОЦСЕТИ
Известно, что Ramil' приобрел популярность в социальных сетях, выпуская видеоотрывки своих треков, подогревая интерес к полноценным студийным записям.
- На сегодняшний день артист уже имеет несколько студийных записей, которые оправдали ожидания аудитории и моментально взорвали всевозможные топ-чарты, - говорится на официальном сайте рэпера.
Рамиль Алимов с друзьямиФото: СОЦСЕТИ
19 апреля 2019 года музыкант отправился в свой первый тур с презентацией нового альбома. Меньше чем за месяц Ramil' выступил в Алма-Ате, Таразе, Бишкеке, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Саратове, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодари. Впереди - выступления в клубах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU