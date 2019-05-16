2019-05-16T17:00:25+03:00
Звезды

Рэпер из Нижнего Новгорода занял 4-ю строчку в топ-100 самых популярных песен «Вконтакте»

19-летний Рамиль Алимов приобрел популярность в соцсетях [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
19-летний Рамиль Алимов приобрел популярность в соцсетях19-летний Рамиль Алимов приобрел популярность в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Рэпер Рамиль Алимов, выступающий под псевдонимом Ramil’, занял 4-ю строчку в топ-100 самых популярных треков соцсети «Вконтакте». В лидерах чарта 19-летний музыкант из Нижнего Новгорода оказался благодаря треку «Вся такая в белом», который вошел в дебютный альбом «Хочешь со мной» (2019).

Тизер клипа на песню "Вся такая в белом" рэпера Ramil'.Видео: https://vk.com/ramilmusic

Кстати, совсем скоро должна состояться премьера музыкального видео на эту вмиг ставшую популярной песню. Артист анонсировал клип в начале мая, однако дату релиза не озвучил.

19 апреля 2019 года музыкант отправился в свой первый тур с презентацией нового альбома Фото: СОЦСЕТИ

19 апреля 2019 года музыкант отправился в свой первый тур с презентацией нового альбомаФото: СОЦСЕТИ

Известно, что Ramil' приобрел популярность в социальных сетях, выпуская видеоотрывки своих треков, подогревая интерес к полноценным студийным записям.

- На сегодняшний день артист уже имеет несколько студийных записей, которые оправдали ожидания аудитории и моментально взорвали всевозможные топ-чарты, - говорится на официальном сайте рэпера.

Рамиль Алимов с друзьями Фото: СОЦСЕТИ

Рамиль Алимов с друзьямиФото: СОЦСЕТИ

19 апреля 2019 года музыкант отправился в свой первый тур с презентацией нового альбома. Меньше чем за месяц Ramil' выступил в Алма-Ате, Таразе, Бишкеке, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Саратове, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодари. Впереди - выступления в клубах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24