2019-12-04T13:37:16+03:00
Звезды

Наталия Орейро снова выступит в Нижнем Новгороде

Организаторы объявили о новом российском туре звезды сериала «Дикий ангел»
Анастасия НАЗАРОВА
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Уругвайская певица выступила в Нижнем Новгороде 1 апреля 2019 года.Уругвайская певица выступила в Нижнем Новгороде 1 апреля 2019 года.Фото: Роман ЗЛОБИН
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42-летняя актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро возвращается в Россию. Предстоящей весной звезда «Дикого ангела» собирается выступить более чем в десяти городах, в том числе в столице Приволжья.

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Наталия Орейро приедет в Нижний Новгород весной 2020 года
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- За прошедшие месяцы мы получили огромное количество обращений от поклонников творчества Наталии Орейро с пожеланиями посетить концерт любимой певицы. И вот случилось. Мы анонсируем, что концерт состоится 31 марта 2020 года, - говорится на странице концертного зала «Юпитер» в Инстаграме.

Напомним, в 2019 году уругвайская знаменитость посетила Нижний Новгород с Unforgettable tour. Успех был настолько ошеломительным, что артистка решила создать новую программу.

В прошлый раз нижегородцы подарили звезде "Дикого ангела" паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiro

В прошлый раз нижегородцы подарили звезде "Дикого ангела" паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiro

- Это шоу станет особенным. Орейро привезет большое шоу, а на сцену выйдет вместе со своими музыкантами и танцорами. Артистка уверена, что этот концерт надолго запомнится зрителям. На концерте состоится премьера песен, которые еще не слышали даже самые преданные поклонники артистки, - отметили в «Юпитере».

Несмотря на то, что билеты еще не поступили в продажу (организаторы уверяют, что это вот-вот случится), уже известно: стоимость билетов на грандиозное шоу будет начинаться от 2000 рублей.

«Комсомольская правда» рассказывала о том, как прошел предыдущий концерт Наталии Орейро в Нижнем Новгороде. Изначально певица собиралась выступить в «Юпитере», однако по независящим от нее причинам пришлось перенести концерт на площадку поменьше. Однако это не помешало поклонникам ее творчества оторваться по полной. Кому-то и вовсе удалось подарить звезде российский паспорт, с которым на следующий день уругвайка сфотографировалась на нижегородских улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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