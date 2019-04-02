2019-04-02T15:52:17+03:00
Звезды

«В Россию с любовью!»: Нижегородцы подарили Наталии Орейро российский паспорт

Поклонники делятся впечатлениями от встречи с кумиром детства [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Звезде "Дикого ангела" нижегородцы подарили паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiroЗвезде "Дикого ангела" нижегородцы подарили паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiroФото: СОЦСЕТИ
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Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро выступила перед нижегородцами 1 апреля. С раннего утра поклонники толпились у VIP-терминала аэропорта, чтобы встретить любимую артистку, как полагается, с караваем, многочисленными подарками и криками «ура!»

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Наталия Орейро выступила перед нижегородцами.
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Уругвайская певица явилась публике явно уставшей и не выспавшейся, однако от раздачи автографов не отказалась. А на каждый полученный презент отвечала с легким акцентом: «Спасибо большое, спасибо».

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Концерт звезды "Дикого ангела" прошел в Нижнем Новгороде 1 апреля.
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Само выступление состоялось не в «Юпитере», как изначально планировалось, а на площадке поменьше. Однако преданным поклонникам это не помешало насладиться зажигательными песнями и танцами Наталии Орейро. На протяжении всего концерта фанаты то и дело одаривали артистку. Самым необычным подношением стал сувенирный паспорт Российской Федерации. Его певице вручили, когда та пела «В Россию с любовью…».

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На концерте в Нижнем Новгороде Наталия Орейро пела на русском языке
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- Сегодня сбылась еще одна моя детская мечта. Я не первый раз видела выступление Орейро. Это наша вторая встреча, но первый раз - это ее полноценный концерт. Какая же она настоящая, красивая, искренняя, потрясающая, ярка. А какая у нее шикарная фигура! - поделилась впечатлениями poloveinka.

- Наталия Орейро - девушка с невероятной энергетикой, идеальной фигурой, образами и нескончаемым позитивом. Она не меняется! И ее невозможно не любить, - написала в Инстаграме marina_grek.

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Для многих концерт "Дикого ангела" в Нижнем Новгороде был мечтой детства.
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- Двадцать лет назад я, как и многие девочки, смотрела «Дикий ангел», переживала за Милагрос, танцевала латиноамериканские танцы, носила кепку козырьком назад, повязывала куртку на поясе и мечтала, что когда-нибудь в Выксу приедет Наталия Орейро с концертом. Время прошло, в Выксу Наташа так и не приехала. Да и я перебралась в Нижний. И спустя 20 лет я стою в зале и слушаю все эти песни, которые любила в далеком 99-м, - рассказала proninatat.

- Мечта детства стала реальностью. «Дикий ангел»… Услышать это вживую! Нереально! - заявила aeboog5544.

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Во время одного из номеров Наталии вручили сувенирный паспорт Российской Федерации
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Кстати, на следующий день после концерта уругвайская певица устроила небольшую фотосессию с российским паспортом на остановке около завода «Термаль» в Приокском районе. Судя по выражению лица артистки, «новый статус» российской гражданки ей очень даже по душе!

Звезде "Дикого ангела" нижегородцы подарили паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiro Фото: СОЦСЕТИ

Звезде "Дикого ангела" нижегородцы подарили паспорт РФ. Фото: https://vk.com/nataliaoreiroФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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