«В Россию с любовью!»: Нижегородцы подарили Наталии Орейро российский паспорт

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро выступила перед нижегородцами 1 апреля. С раннего утра поклонники толпились у VIP-терминала аэропорта, чтобы встретить любимую артистку, как полагается, с караваем, многочисленными подарками и криками «ура!»

natalia_oreiro_world Наталия Орейро выступила перед нижегородцами.

Уругвайская певица явилась публике явно уставшей и не выспавшейся, однако от раздачи автографов не отказалась. А на каждый полученный презент отвечала с легким акцентом: «Спасибо большое, спасибо».

proninatat Концерт звезды "Дикого ангела" прошел в Нижнем Новгороде 1 апреля.

Само выступление состоялось не в «Юпитере», как изначально планировалось, а на площадке поменьше. Однако преданным поклонникам это не помешало насладиться зажигательными песнями и танцами Наталии Орейро. На протяжении всего концерта фанаты то и дело одаривали артистку. Самым необычным подношением стал сувенирный паспорт Российской Федерации. Его певице вручили, когда та пела «В Россию с любовью…».

poloveinka На концерте в Нижнем Новгороде Наталия Орейро пела на русском языке

- Сегодня сбылась еще одна моя детская мечта. Я не первый раз видела выступление Орейро. Это наша вторая встреча, но первый раз - это ее полноценный концерт. Какая же она настоящая, красивая, искренняя, потрясающая, ярка. А какая у нее шикарная фигура! - поделилась впечатлениями poloveinka.

- Наталия Орейро - девушка с невероятной энергетикой, идеальной фигурой, образами и нескончаемым позитивом. Она не меняется! И ее невозможно не любить, - написала в Инстаграме marina_grek.

aeboog5544 Для многих концерт "Дикого ангела" в Нижнем Новгороде был мечтой детства.

- Двадцать лет назад я, как и многие девочки, смотрела «Дикий ангел», переживала за Милагрос, танцевала латиноамериканские танцы, носила кепку козырьком назад, повязывала куртку на поясе и мечтала, что когда-нибудь в Выксу приедет Наталия Орейро с концертом. Время прошло, в Выксу Наташа так и не приехала. Да и я перебралась в Нижний. И спустя 20 лет я стою в зале и слушаю все эти песни, которые любила в далеком 99-м, - рассказала proninatat.

- Мечта детства стала реальностью. «Дикий ангел»… Услышать это вживую! Нереально! - заявила aeboog5544.

marina_grek Во время одного из номеров Наталии вручили сувенирный паспорт Российской Федерации

Кстати, на следующий день после концерта уругвайская певица устроила небольшую фотосессию с российским паспортом на остановке около завода «Термаль» в Приокском районе. Судя по выражению лица артистки, «новый статус» российской гражданки ей очень даже по душе!