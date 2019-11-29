«Подслушано Дзержинск» возглавил ТОП сайтов с фейковыми новостями

Роскомнадзор сегодня опубликовал перечень информационных ресурсов, неоднократно публиковавших недостоверную информацию. Возглавила его группа «Подслушано Дзержинск». Кроме нее в перечне оказались еще пять нижегородских групп в социальных сетях. Львиная доля недостоверных сведений в них касалась происшествия на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске.

- В перечень были включены информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения федерального закона о распространении недостоверной общественно значимой информации, - пояснили в самом ведомстве.

Напомним, врыв на ГосНИИ «Кристалл» прогремел в Дзержинске 1 июня 2019 года. В результате взрыва пострадали 89 человек. Взрывной волной были повреждены 309 жилых домов, 70 детских садов и 31 школа. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила.

Справедливости ради стоит сказать, что в день взрыва в социальных сетях действительно появлялись самые фантастические версии происходившего – от ядерного взрыва до разработки сверхсекретного оружия. И это при том, что официальные органы довольно оперативно распространяли информацию обо всем случившемся. То, что это может стать поводом применить новый закон о фейковых новостях, сообщалось еще тогда.

- Речь здесь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации, которая вбрасывается целенаправленно, чтобы посеять панику среди населения, - отметил в июне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках. На фоне ЧП на заводе также начались звонки о минировании объектов – около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию.

КОНКРЕТНО

Какие нижегородские информационные ресурсы попали в ТОП сайтов с фейковыми новостями?

• «Подслушано Дзержинск» - 4 поста и 30 комментариев

• «ДТП и ЧП Дзержинск» - 9 комментариев

• «Нижний Новгород» - 1 пост и 6 комментариев

• «Типичный Дзержинск» - 6 комментариев

• «Типичный Автозавод.Нижний Новгород» - 2 комментария

• Дзержинск – «52 Тотал Ньюс» - 1 пост и 1 комментарий