Новый закон о фейковых новостях могут применить в связи со взрывом в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил оперативное информирование жителей Дзержинска о ходе ликвидации последствий взрыва. По его мнению, это позволило снизить панические настроения в городе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Очень важно было вовремя донести информацию, что нет угрозы химического заражения, распространения возгорания или детонации боеприпасов на других производственных объектах, - отметил Глеб Никитин. - Такая информация оперативно доводилась. И это позволило снизить панические настроения.

Тем не менее в социальных сетях публиковалось много информации, не соответствующей действительности.

- Речь здесь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации, которая вбрасывается целенаправленно, чтобы посеять панику среди населения, - отметил Глеб Никитин. - Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках. На фоне ЧП на заводе также начались звонки о минировании объектов – около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию.

Напомним, несколько взрывов прогремело на заводе «Кристалл» в Дзержинске около полудня 1 июня. В результате происшествия пострадали 89 человек, в том числе 44 сотрудника предприятия. 16 из них до сих пор остаются в больницах. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса.

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