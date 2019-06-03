Количество пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске увеличилось до 116 человек

В минувшую субботу, 1 июня, в Дзержинске на ГосНИИ «Кристалл» прогремел взрыв. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех окрестностях выбило стекла. Вчера стало известно о 89 пострадавших, но уже сегодня их число увеличилось до 116. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации источника «КП», среди пострадавших есть ребенок.

По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила.

Напомним, ранее министерство здравоохранения сообщило о том, что 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, нет. Сейчас всем раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

309 жилых домов повреждены в результате взрыва в Дзержинске

Сейчас в городе уже начались восстановительные работы [подробности]

«Повреждены 70 детсадов и 31 школа»: Власти начали подсчитывать ущерб после взрыва в Дзержинске

Все последствия происшествия планируется устранить в кратчайшие сроки [подробности]

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи

Средства начнут выделяться уже с 3 июня [подробности]

«За 500 рублей расскажу всю правду»: как Дзержинск справляется с последствиями взрывов

Днем 1 июня на заводе «Кристалл» произошла серия взрывов [подробности]