Количество пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске увеличилось до 116 человек
В минувшую субботу, 1 июня, в Дзержинске на ГосНИИ «Кристалл» прогремел взрыв. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех окрестностях выбило стекла. Вчера стало известно о 89 пострадавших, но уже сегодня их число увеличилось до 116. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации источника «КП», среди пострадавших есть ребенок.
По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила.
Напомним, ранее министерство здравоохранения сообщило о том, что 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, нет. Сейчас всем раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU