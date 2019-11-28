2019-11-28T18:17:13+03:00
Общество

Официально вместе: Новинки стали частью Нижнего Новгорода

Депутаты Заксобрания приняли закон о присоединении Новинского сельсовета
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Официально вместе: Новинки стали частью Нижнего Новгорода.Официально вместе: Новинки стали частью Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Расширение Нижнего Новгорода за счет присоединения территорий Новинского сельсовета обсуждают уже два месяца. И вот, наконец, это решение принято официально – на очередном заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты поддержали законопроект об объединении двух территорий.

Напомним, первым с этой инициативой выступил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Главной причиной преобразований стало решение проблемы обманутых дольщиков на этой территории.

- Все вы знаете серьезную проблему, которая сейчас существует на территории Новинского сельсовета – это обманутые дольщики, - отметила в сентябре 2019 года заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова. - Сейчас губернатор Нижегородской области вместе с федеральным правительством решают вопрос по достройке этих домов. Поэтому мы вышли с данной инициативой, чтобы поддержать этих жителей и включить их в границы города. Это поможет решить огромное количество социальных задач.

Сначала это предложение поддержали депутаты городской думы, потом Земского собрания Богородского района. И вот теперь дело дошло до депутатов Законодательного собрания Нижегородской области.

- Мы поддержали инициативу администрации города, одобренную Новинским сельсоветом, - рассказал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Валерий Антипов. - Очевидно, что наряду с подробным обсуждением законопроекта администрации города нужно вести разъяснительную работу с населением. А именно, что конкретно дает объединение населенных пунктов. Также по итогам обсуждения мы рекомендовали органам МСУ утвердить «дорожную карту» для обеспечения дальнейшего развития поселения.

Однако уже сейчас представители городской администрации заверили жителей присоединяемых территорий, что грядущие изменения никак не отразятся на их финансовом положении.

- Если говорить о местных жителях, то для них это присоединение не будет иметь никаких отрицательных последствий, - уверена Наталия Казачкова. – Все учителя, врачи и социальные работники сохранят те льготы, которые установлены федеральным и областным законодательством.

Что касается налоговых ставок, то здесь неприятных сюрпризов тоже быть не должно. В большинстве случаев налоги не изменятся, а где-то даже снизятся.

- Для большинства жителей Новинского сельсовета сумма налога на имущество физических лиц снизится, - пообещала директор департамента экономического развития и закупок Марина Антипова . - Для владельцев объектов налогообложения кадастровой стоимостью до 10 миллионов рублей ставка налога снизится в три раза – с 0,3 до 0,1. Для владельцев объектов налогообложения кадастровой стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей сумма налога снизится более чем на 30%. Для владельцев объектов налогообложения кадастровой стоимостью свыше 50 миллионов рублей сумма налога не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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